उबला अंडा vs ऑमलेट: डाइटिशियन बता रही हैं वजन घटाने के लिए क्या है सही ऑप्शन

Boiled Egg Vs Omelette For Weight Loss: क्या आप भी वेटलॉस के प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उबला हुआ अंडा और ऑमलेट में कौन सा वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है? तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि अंडा वजन घटाने (Wajan Ghatne ke Liye Anda) वालों के लिए सबसे लोकप्रिय फूड में से एक है, क्योंकि यह सस्ता, पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर होता है। एक बड़ा अंडा लगभग 6-7 ग्राम प्रोटीन देता है और इसमें विटामिन B12, विटामिन D और सेलेनियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं।
डाइटिशियन बताती हैं कि हाई प्रोटीन होने के कारण अंडे को सुपरफूड कहा जाता है। नाश्ते में अंडा खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। अंडा लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखता है। इससे खाने के बीच होने वाली छोटी-छोटी क्रेविंग कम होती है। जिससे कम एक्स्ट्रा या किसी प्रकार का जंक फूड खाने से बचते हैं। रोजाना अंडा खाने से फैट बर्न करने की प्रक्रिया तेज होती है। इसके पीछे की वजह है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर को ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, जिससे वजन कम करने की प्रक्रिया तेज होती है।
डाइटिशियन प्रांजल कुमत कहती हैं कि अंडा चाहे जितना हेल्दी हो, लेकिन उसे पकाने का तरीका उसकी कैलोरी और पोषण को बदल देता है। उदाहरण के लिए बिना तेल के बना अंडा पकाने से उसमें कम कैलोरी होती है। तेल, मक्खन और चीज के अंडा पकाने से उसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए वजन घटाने वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि वे अंडे को कैसे पकाते हैं।
उबला अंडा वजन घटाने वालों के लिए सबसे भरोसेमंद और आसान विकल्प माना जाता है। उबला अंडा बिना तेल या मक्खन के पकाया जाता है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं जुड़ता। 1 उबले हुए अंडे में लगभग 70 से 80 कैलोरी, 7 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। उबले हुए अंडे की खास बात ये है कि इसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है।
ऑमलेट भी वजन घटाने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे बनाते हैं। अगर आप अंडे के ऑमलेट को प्याज, पालक, शिमला मिर्च, मशरूम के साथ बहुत ही कम तेल या मक्खन के साथ पकाते हैं तो ऑमलेट भी वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है।
जब बात सिर्फ प्रोटीन की आती है, तो उबला अंडा और ऑमलेट दोनों में लगभग बराबर प्रोटीन होता है। कुकिंग से प्रोटीन खत्म नहीं होता। फर्क तब पड़ता है जब ऑमलेट में ज्यादा फैट जुड़ जाए। डाइटिशियन कहती हैं कि अगर आप ऑमलेट में सिर्फ सब्जियां और अंडे का सफेद हिस्सा मिलाते हैं, तो प्रोटीन बढ़ सकता है बिना ज्यादा कैलोरी के।
|प्रकार
|कैलोरी
|फैट
|वजन घटाने के लिए कैसा है?
|उबला अंडा
|20-30
|बहुत कम
|सबसे अच्छा है।
|लो ऑयल ऑमलेट
|70 - 75
|कम
|सामान्य है
|ज्यादा तेल वाला ऑमलेट
|90- 110
|कम
|सामान्य है
|चीज ऑमलेट
|150+
|ज्यादा
|वजन बढ़ा सकता है।
प्राजंल कुमत बताती हैं कि जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए उबला हुआ अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। उबले हुए अंडे में एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होती है। यही बात उबले हुए अंडे को वजन घटाने के लिए परफेक्ट बनाती है। वजन घटाने के लिए सुबह के नाश्ते में अंडा खाएं। नाश्ते में उबला हुआ अंडा खाने से शरीर को पूरे दिन एनर्जी मिलती है और खाने की क्रेविंग कंट्रोल होती है
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
