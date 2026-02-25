क्या अखरोट और ब्लूबेरी एक साथ खा सकते हैं? जानिए इस कॉम्बिनेशन के फायदे

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Benefits of Walnuts and Blueberries : ब्लूबेरी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। वहीं, बाद अखरोट की करें तो यह अपने आप में सुपरफूड माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग-अलग खाए जाने वाले इन सुपरफूड्स को अगर एक साथ मिलाकर खाया जाए, तो इससे क्या फायदा मिलता है। जी हां, इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर आप ब्लूबेरी को अखरोट के साथ खाते हैं, तो इसके क्या-क्या फायदे होते हैं।
अखरोट और ब्लूबेरीज में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जिसके अलग-अलग फायदे भी हैं। आइए जानते हैं-
अखरोट और ब्लूबेरी को एक साथ खाने से मिलने वाले फायदों को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इन दोनों को अलग-अलग खाने से क्या-क्या फायदा मिलता है। ब्लूबेरी के फायदों की बात करें, तो इसमें पॉलीफेनोल्स, खासकर एंथोसायनिन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो उन्हें गहरा नीला रंग देते हैं। ये कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं और सेल्स को नुकसान से बचाने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
वहीं, अखरोट की बात करें, तो इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल और दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा, अखरोट सूजन को शांत करने में भी मदद करता है। दऱअसल, अखरोट में प्रोटीन और फाइबर भी होता है, जो पाचन को धीमा करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखते हैं।
जब आप अखरोट और ब्लूबेरी को एक साथ खाते हैं, तो अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट्स एंटीऑक्सीडेंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, जो ब्लूबेरी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा, इन दोनों को साथ खाने से ब्लड शुगर की प्रोसेस भी धीमी हो जाती है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती है और एनर्जी व फोकस अच्छा रहता है। इस कॉम्बिनेशन का एक मुख्य फायदा यह है कि ये दिमाग की सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
डॉक्टर्स की मानें, तो यह दिमाग के लिए एक शानदार कॉम्बिनेशन है। दरअसल, ब्लूबेरी दिमाग की सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करती हैं, जबकि अखरोट उन सेल्स की संरचना और सिग्नलिंग को सपोर्ट करते हैं। इन दोनों को साथ खाने से याददाश्त बेहतर होती है, फोकस तेज होता है और दिमाग की परफॉर्मेंस बेहतर होता है।
वैसे तो अखरोट और ब्लूबेरी को साथ खाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप इसे दही, दलिया या सलाद के तौर पर खा सकते हैं। ये न सिर्फ इन खाने की चीज़ों को स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाते हैं!
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information