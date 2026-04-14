घर पर बिहारी स्टाइल में बनाएं सत्तू का शरबत, रोजाना पीने से शरीर को मिलेगी ताजगी

Bihari sattu drink benefits : सत्तू का शरबत पीने से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। यह वजन को कम करने से लेकर शरीर को ठंडा रखने में प्रभावी हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में-

Sattu Drink

Bihari sattu drink recipe : बिहार के CM नीतिश कुमार ने आज यानि 14 अप्रैल को अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा? खबरों की मानें, तो बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल हम कुछ भी सटीक रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के गली-नुक्कड़ में मिल रहे सत्तू के शरबत के बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। बिहारी स्टाइल में अगर आप सत्तू का शरबत बनाकर पीते हैं, तो इससे आपको इंस्टेंट ताजगी मिलती है। साथ ही आपका पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इस लेख में हम आपको सत्तू का शरबत बनाने की रेसिपी और इससे होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं-

घर पर कैसे बनाएं सत्तू का शरबत?

घर पर बिहारी स्टाइल में आप सत्तू का शरबत काफी आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं रेसिपी-

आवश्यक सामग्री

भुने हुए चने का पाउडर यानि सत्तू- 2 बड़े चम्मच

ठंडा पानी - 1 गिलास

काला नमक - ½ छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर - ½ छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

नींबू का रस - 1–2 चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया - ऑप्शनल

कच्चा प्याज बारीक कचा हुआ - ऑप्शनल

विधि

सत्तू का शरबत बनाने के लिए एक गिलास में सत्तू डालें। अब थोड़ा पानी डालकर अच्छे से घोल लें ताकि गांठें न रहें। अब बाकी पानी डालें और अच्छे से मिलाएं। इसमें काला नमक, भुना जीरा, साधारण नमक और नींबू का रस डालें। ऊपर से हरा धनिया और प्याज डालकर मिक्स करें।

सत्तू का शरबत पीने के क्या फायदे हैं?

गर्मियों में अगर आप सत्तू के शरबत का सेवन करते हैं, तो इससे कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं सत्तू का शरबत पीने से क्या होगा?

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गर्मियों में सत्तू का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से आप लू से भी सुरक्षित हो सकते हैं। सत्तू में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर रूप से होते हैं, जो शरीर की एनर्जी को बनाए रखने में प्रभावी हो सकते हैं। गर्मियों में शरीर में होने वाली पानी की कमी को दूर करने के लिए आप सत्तू के शरबत का सेवन कर सकते हैं। यह पेट को ठंडा रखता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है। गर्मियों में अगर आप नियमित रूप से सत्तू का शरबत पीते हैं, तो इससे आपका भूख कंट्रोल में रहता है। इससे आप ओवरईटिंग से बच सकते हैं। सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी हद तक प्रभावी हो सकता है। यह शरीर की विषाक्ता को कम करने में भी असरदार हो सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।