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Bihari sattu drink recipe : बिहार के CM नीतिश कुमार ने आज यानि 14 अप्रैल को अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा? खबरों की मानें, तो बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल हम कुछ भी सटीक रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के गली-नुक्कड़ में मिल रहे सत्तू के शरबत के बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। बिहारी स्टाइल में अगर आप सत्तू का शरबत बनाकर पीते हैं, तो इससे आपको इंस्टेंट ताजगी मिलती है। साथ ही आपका पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इस लेख में हम आपको सत्तू का शरबत बनाने की रेसिपी और इससे होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं-
घर पर बिहारी स्टाइल में आप सत्तू का शरबत काफी आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं रेसिपी-
सत्तू का शरबत बनाने के लिए एक गिलास में सत्तू डालें। अब थोड़ा पानी डालकर अच्छे से घोल लें ताकि गांठें न रहें। अब बाकी पानी डालें और अच्छे से मिलाएं। इसमें काला नमक, भुना जीरा, साधारण नमक और नींबू का रस डालें। ऊपर से हरा धनिया और प्याज डालकर मिक्स करें।
गर्मियों में अगर आप सत्तू के शरबत का सेवन करते हैं, तो इससे कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं सत्तू का शरबत पीने से क्या होगा?
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
सत्तू का ड्रिंक बनाने के लिए सत्तू होना जरूरी होता है। इसके साथ ही नींबू का रस, काला नमक, प्याज, जीरा पाउडर, प्याज इत्यादि भी जरूरी है।
रात के समय में सत्तू का सेवन करने से बचना चाहिए।
सत्तू भुने हुए चने को पीसकर तैयार की जाती है।
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