चिया सीड्स का इन 2 चीजों के साथ करें सेवन, पाचन से लेकर कोलन कैंसर का खतरा होगा कम

How to Take Chia Seeds : चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होता है। इसके सेवन से कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। अगर आप चिया सीड्स को अलग-अलग तरह से खाते हैं, तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं चिया सीड्स का कैसे करें सेवन और इसके फायदे क्या हैं?

Chia Seeds

Written by Kishori Mishra |Published : February 28, 2026 8:41 AM IST

How to Consume Chia Seeds : चिया सीड्स पिछले कुछ सालों से काफी पॉपुलर हो गई है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर सुपरफूड के तौर पर मानी जाती है। इसलिए यह गट हेल्थ और पाचन के लिएकाफी बेहतर होती है। जिन लोगों को अपना वेट मेंटेन करना होता है, उनके लिए भी यह काफी फायदेमंद होती हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग इसे पानी में मिलाकर या फिर इससे स्मूदी बनाकर इसका सेवन करते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स का कई तरह से सेवन किया जा सकता है। इस लेख में हम चिया सीड्स को पानी और दही के साथ मिलाकर सेवन करने से क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं-

चिया सीड्स का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पानी में चिया सीड्स मिलाना आपके फाइबर इनटेक को बढ़ाने का एक आसान और असरदार तरीका है, साथ ही यह आपके शरीर को तुरंत हाइड्रेशन भी देता है। हालांकि, लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि है कि उन्हें चिया सीड्स पानी के साथ लेने चाहिए या दही में मिलाकर। हालांकि, जब आप चिया सीड्स को सादे पानी में डालते हैं, तो आपको ज़्यादातर सिर्फ फाइबर और हाइड्रेशन मिलता है, जो काफी अच्छा है। इसके अलावा कुछ अन्य फायदे हैं, जैसे-

  • हड्डियों के लिए अच्छा होता है।
  • हार्ट हेल्थ में सुधार कर सकता है।
  • डायबिटीज रोगियों के लिए बेस्ट होता है।
  • स्टैमिना बनी रहती है।

दही और चिया सीड्स के फायदे?

दही और चियी सीड्स का कॉम्बिनेशन काफी हेल्दी हो सकता है। इससे न सिर्फ गट हेल्थ बेहतर होता है, बल्कि कई तरह की दिक्कतों को कम किया जा सकता है, जैसे-

पाचन के लिए होता है बेस्ट

पानी के साथ चिया सीड्स खाने से फाइबर और हाइड्रेशन का सुविधाजनक बूस्ट मिल सकता है, लेकिन जब इन्हें दही के साथ मिलाया जाता है, तो ये मामूली बीज एक असली गट-हेल्थ पावरहाउस में बदल जाते हैं। खाने को आसानी से पचाने से लेकर पेट की अन्य दिक्कतोंको दूर करने के लिए आप दही और चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। मुख्य  रूप से सुबह या दोपहर के समय इसका सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।

सिनर्जिस्टिक प्रीबायोटिक-प्रोबायोटिक असर

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताते हैं कि चिया सीड्स और दही सच में बेहतरीन होते हैं। ये बीज प्रीबायोटिक फाइबर से भरे होते हैं जो गट बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, जबकि दही लाइव प्रोबायोटिक के रूप में फायदेमंद होता है। ऐसे में ये सब चीजें मिलकर गट हेल्थ के लिए एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं। चिया सीड्स में मौजूद फाइबर गट बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करता है और जब आप दही मिलाते हैं, तो आप प्रोबायोटिक्स लाते हैं, जो खुद अच्छे बैक्टीरिया होते हैं।

प्रोटीन और फैट से भरपूर

बता दें कि दही चिया सीड्स के साथ मिलकर इस ड्रिंक को प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर बना देता है। ऐसे में दही प्रोटीन और हेल्दी फैट भी जोड़ता है।

कोलन कैंसर का खतरा करे कम

जो लोग नियमित रूप से दही खाते हैं, उनमें कोलन कैंसर होने का खतरा कम होता है। ऐसे में जब आप इसमें फाइबर से भरपूर खाना मिलाते हैं, तो यह कोलन के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है।

  • दही और चिया सीड्स खाने से कोलन से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
  • शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए चिया सीड्स में पानी मिक्स करें।
  • पाचन के लिए चिया सीड्स और दही का सेवन किया जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

