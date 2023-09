बदलते मौसम की बीमारियों से बचने के लिए खाएं ये 6 सब्जियां, जानें सर्दियों से पहले कौन सी सब्जी खानी चाहिए

Seasonal eating: मौसम बदलने के साथ-साथ डाइट में भी कुछ जरूरी बदलाव कर लेने चाहिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे बदलते मौसम में कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और उनसे क्या फायदा मिलता है।

Best vegetables to eat in a changing weather: स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जब भी हेल्दी डाइट यानी स्वास्थ्यवर्धक आहार की बात आती है, तो हमें अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार हेल्दी चीजें खाकर भी इनसे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीजों के खाने का एक सही समय होता है और अगर उस समय के अनुसार उन्हें न खाया जाए तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ सब्जियों के साथ होता है, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका सेवन सही समय पर करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आजकल बदलते मौसम में भी यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इस लेख में जानें कौन सी सब्जियां खाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।

1. मशरूम (Health benefits of mushroom)

मशरूम कोई प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक प्रकार का फंगस है। लेकिन इसे सब्जी में ही गिना जाता है। बदलते मौसम के दौरान इसका सेवन करना बेहद फायदेमंद रहता है, जो कैंसर के खतरे को कम करने के साथ-साथ पेट व इम्यूनिटी में भी सुधार करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को करने में भी मशरूम काफी अच्छा माना जाता है।

2. चुकंदर (Health benefits of beetroot)

गर्मियों के जाने के बाद और सर्दियों के आने से पहले अपनी डाइट में बीटरूट को शामिल जरूर करना चाहिए। चुकंदर का सेवन करने से आंतों से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और साथ ही साथ पाचन क्रिया भी अच्छे से काम करने लग जाती है। चुकंदर का सेवन सलाद के रूप में किया जा सकता है या फिर इसका जूस भी पिया जा सकता है।

3. ब्रोकली (Health benefits of broccoli)

खूब सारा फाइबर होने के अलावा भी ब्रोकली में कई ऐसे खास तरह के तत्व पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को कई अन्य फायदे प्रदान करते हैं। ब्रोकली में मौजूद विटामिन सी व अन्य एंटीऑक्सीडेंट न सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म व शरीर कई अन्य प्रोसेस में सुधार करने में मदद करते हैं।

4. पत्तागोभी (Health benefits of cabbage)

शरीर के अंदर की सूजन हो या फिर पाचन क्रिया से जुड़ी खराबी पत्तागोभी के सेवन से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बदलते मौसम के दौरान बीमार पड़ने का खतरा भी काफी ज्यादा होने लगता है और इसलिए पत्तागोभी का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। पत्तागोभी को सलाद के रूप में या फिर उबालकर इसका सेवन किया जा सकता है।

5. अरबी (Health benefits of taro root)

बदलते मौसम के कारण शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है और इनमें कई तो पेट से जुड़ी बीमारियां होती हैं। ऐसे में अरबी का सेवन करना भी काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें खूब मात्रा में फाइबर तो होता ही है, साथ ही साथ विटामिन सी, विटामिन बी6 और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।

6. प्याज (Health benefits of onions)

बदलते मौसम में प्याज जैसी सब्जी का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे सेहत को कई फायदे मिलते हैं। प्याज का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी होने के खतरे को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए भी प्याज का सेवन किया जा सकता है। प्याज का सलाद के रूप में या फिर उबालकर इसका सेवन किया जा सकता है।

