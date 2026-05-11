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आम रात में खाना चाहिए या नहीं? जानें, इसे खाने का सही समय

Best time to eat mango : क्या आपको रात में आम खाने की क्रेविंग हो रही है? अगर हां, तो थोड़ा रूक जाइए। दरअसल, हर व्यक्ति के लिए रात के समय आम खाना सही नहीं है। वहीं, इसे सही तरीके के खाना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में-

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 11, 2026 9:58 AM IST

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Medically Verified By: Kamini Sinha

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क्या रात में आम खा सकते हैं?

Is eating mango at night good or bad : गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में स्वादिष्ट आम की भरमार हो जाती है। आम स्वाद में जितना रसीला होता है, सेहत के लिहाज से उतना ही फायदेमंद होता है। मुख्य रूप से आम विटामिन सी का काफी अच्छा सोर्स होता है। अगर आप नियमित रूप से आम का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी कई दिक्कतें कम हो सकती हैं। हालांकि, इसका सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या आप रात के समय आम खा सकते हैं? इसकी जानकारी के लिए हमने डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बातचीत की है। आइए डायटीशियन से जानते हैं रात में आम खआ सकते हैं या नहीं और इसे खाने का सही समय क्या है?

क्या रात में आम खा सकते हैं?

डायटीशियन का कहना है कि रात में आम खाना पूरी तरह गलत नहीं होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए। आम में नैचुरल शुगर और कैलोरी अन्य फलों की तुलना में अधिक होती है। ऐसे में अगर आप देर रात अधिक मात्रा में खाते हैं और इसके तुरंत बाद सो जाते हैं, तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। साथ ही पेट में गैस, भारीपन जैसा भी महसूस हो सकता है। इसलिए आप सीमित मात्रा में आम खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में आम खाने से बचें।

किसे रात में आम खाने से बचना चाहिए?

जिन लोगों को डायबिटीज, वजन बढ़ने की समस्या या कमजोर पाचन की शिकायत रहती है, उन्हें रात में आम खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा, अगर आपको अक्सर एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या होती है, तो देर शाम के बाद आम खाना परेशानी बढ़ा सकता है।

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आम खाने का सही समय क्या है?

डायटीशियन का कहना है कि अगर आपको गर्मियों में आम खाना पसंद है, तो कोशिश करें कि सुबह के नाश्ते या फिर दोपहर में इसे खाएं। यह आम खाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इन समयों में आम का सेवन करते हैं, तो इससे आपका शरीर ज्यादा एक्टिव हो सकता है। आम में मौजूद शुगर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल हो जाती है। वर्कआउट के बाद भी आम खाना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है।

रात में खाना हो, तो इन बातों का रखें ध्यान

  1. अगर आप रात में आम खाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खाएं।
  2. एक बार में एक छोटा कटोरा या एक मध्यम आकार का आम पर्याप्त होता है।
  3. इसके साथ दूध, आइसक्रीम या ज्यादा मीठी चीजें लेने से बचें, ताकि कैलोरी ज्यादा न बढ़े।

आम खाने से पहले भिगोना क्यों जरूरी है?

कई लोग आम को 20-30 मिनट पानी में भिगोकर खाने की सलाह देते हैं। ऐसा कहते हैं कि आम को भिगोकर रखने से इसकी गर्म तासीर थोड़ी कम हो सकती है और सतह पर मौजूद गंदगी भी अच्छे से साफ होती है। हालांकि, यह कोई जादुई उपाय नहीं, लेकिन साफ-सफाई के लिहाज से ऐसा करना एक अच्छी आदत हो सकती है।

Disclaimer : रात में आम खाना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन समय और सही मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपका पाचन ठीक है और आप सीमित मात्रा में आम खाते हैं, तो रात में भी इसका स्वाद लिया जा सकता है। वहीं, अगर आपकी सेहत सही नहीं है, तो इसे खाने से परहेज करें।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More