आयरन सप्लीमेंट लेने का सबसे सही समय और तरीका क्या है?

Iron supplements: आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आयरन की कमी है, तो इसका सप्लीमेंट लिया जा सकता है।

Written By: Anju Rawat | Published : April 30, 2026 3:22 PM IST

Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

Image credits by: iron supplements

Iron Supplements: आयरन शरीर के लिए कितना जरूरी होता है, यह तो हम सभी जानते ही है। यह हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है। यह हीमोग्लोबिन बनाने और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसलिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन होना बहुत जरूरी होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, वयस्कों के लिए 8 से 27 मि.ग्रा. तक और शिशुओं, बच्चों और किशोरों के लिए 0.27 से 27 मि.ग्रा. तक आयरन जरूरी होता है। इसकी कमी से एनीमिया जैसी समस्या हो सकती है, जिससे थकान, चक्कर आना और कमजोर आदि महसूस हो सकते हैं। लेकिन, इसके लिए सिर्फ आयरन सप्लीमेंट लेना सही नहीं है, इसे सही समय और सही तरीके से लेना बहुत जरूरी होता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीात मुटरेजा से जानते हैं इसके बारे में-

आयरन सप्लीमेंट लेने का सबसे सही समय क्या है?

आयरन सप्लीमेंट लेने का सबसे सही समय सुबह खाली पेट का होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह खाली पेट आयरन सप्लीमेंट लेना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस समय शरीर आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। लेकिन, अगर आपको खाली पेट आयरन लेने से गैस, मितली या जलन जैसी समस्याएं हों तो आप खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं।

आयरन सप्लीमेंट कैसे लेना चाहिए?

आयरन सप्लीमेंट को लेने का सबसे सही तरीका है-विटामिन सी के साथ। आप नींबू पानी, संतरे के जूस या आंवला जूस के साथ आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं। इससे शरीर आयरन को तेजी से अवशोषित करता है और शरीर को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। विटामिन सी आयरन को शरीर में जल्दी और बेहतर तरीके से अवशोषित करवाता है।

इन चीजों के साथ न लें आयरन सप्लीमेंट

आपको कुछ चीजों के साथ आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इसमें शामिल हैं-

चाय या कॉफी, इसमें मौजूद टैनिन आयरन के अवशोषण को कम कर देता है।

दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ भी आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए।

हाई फाइबर फूड्स के साथ आयरन सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए।

आयरन सप्लीमेंट लेने का सही तरीका क्या है?

आयरन सप्लीमेंट की डोज डॉक्टर तय करते हैं। हर व्यक्ति के लिए इसकी डोज अलग-अलग हो सकती है।

आयरन सप्लीमेंट को पूरा एक साथ निगलना चाहिए, इसे चबाएं नहीं।

आयरन सप्लीमेंट लेने का एक साथ तय करें। उसी रूटीन के अनुसार इसका सेवन करें।

गर्भवती महिलाओं, बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों को आयरन सप्लीमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इन लोगों में आयरन की कमी का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है।

आयरन की कमी के लक्षण क्या हैं?

शरीर में आयरन की कमी होने से शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। थोड़ा-सा काम करने के बाद ही थकावट हो सकती है।

आयरन का स्तर कम होने से चेहरा और आंखों के अंदर की पलकें पीली नजर आ सकती है।

सांस फूलने और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

आयरन की कमी की वजह से दिल की धड़कन तेज हो सकती है।

तेज हो सकती है। सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से ठंड महसूस हो सकती है।

आयरन सप्लीमेंट सिर्फ तभी असरदार होता है, जब इसे सही समय और सही तरीके से लिया जाता है। बिना डॉक्टर की सलाह के आयरन सप्लीमेंट लेने से बचें। लंबे समय तक इसका सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है।

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