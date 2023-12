तेज ठंड से बचना है तो सुबह गर्म दूध में डालकर पीएं ये खास चीज, बॉडी के अंदर ही बनने लगेगी गर्मी

How to stay warm in winter: सर्दियों की बीमारियों से बचने के लिए शरीर को गर्म रखना जरूरी है और गर्म रखने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही नहीं बल्कि साथ ही साथ बॉडी को गर्म रखने वाली डाइट लेना भी शामिल है।

Best drink to stay warm in winter: सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस कारण से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों का होने का खतरा बढ़ने के पीछे ज्यादातर मामलों में ठंड का मौसम ही होता है। क्योंकि ज्यादा ठंड के कारण ही लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शरीर को ठंड से बचाकर ही उसे कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। वैसे तो शरीर को ठंड से बचाने के लिए हम सर्दियों में मोटे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन शरीर को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी ठंड से बचाना होता है और ऐशा करे के लिए आपको गर्म कपड़े पहनने के साथ-साथ अन्य बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। शरीर को अंदर के गर्म रखे के लिए सही डाइट लेना जरूरी है और इसलिए हम आपको दूध में एक खास चीज मिक्स करने की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं दूध के साथ क्या पीकर शरीर को गर्म रखने में मदद मिल सकती है।

दूध में मिलाएं ये खास चीज

सर्दियों में गर्मागर्म दूध में थोड़ा सा अदरक मिलाने की आदत डाल लें। रोजाना सुबह गर्म दूध को हल्का मीठा करके उसमें थोड़ा सा अदर पीसकर मिला लें। उदाहरण के तौर पर एक गिलास मीठे दूध में आधा चम्मच आप अदर की मिला सकते हैं। दूध के साथ अदरक का सेवन करना न सिर्फ वह दूध के टेस्ट को बढ़ाएगा बल्कि उसके साथ ही साथ शरीर को गर्म रखने में मदद करेगा।

गर्मी पैदा करता है अदरक

अदरक में जिंजरोल नामक एक खास प्रकार का तत्व पाया जाता है, जिसके कई अलग-अलग घटक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये घटक शरीर में जाकर गर्मी पैदा करने का काम करते हैं। साथ ही साथ दूध में भी शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और अदरक के साथ मिलकर यह और अच्छे तरीके से काम करने में मदद करता है। इसलिए दूध में अदरक का सेवन करना सर्दियों में आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

TRENDING NOW

अदरक के अन्य फायदे

इसके अलावा दूध में अदरक डालकर पीना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अदरक शरीर में गर्मी पैदा करने के साथ-साथ अन्य कई फायदे पहुंचा सकता है। इनमें प्रमुख रूप से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करना, शरीर के अंदर की सूजन आदि को कम करने में मदद करना आदि शामिल है। इसके साथ-साथ जिन लोगों को ठंड से जुड़ी समस्याएं पहले से ही हैं, उनके लक्षणों को कम करने के लिए भी अदरक का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है।

सुबह सेवन करना फायदेमंद

सर्दियों की सुबह खाली पेट दूध के साथ अदरक का सेवन करना काफी फायदेमंद रहता है। कुछ लोग रात के समय गर्म दूध का सेवन करते हैं, वह भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन दिनभर शरीर को गर्म रखने के लिए सुबह के समय गर्म दूध में अदरक मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए।