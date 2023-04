सर्दियां शुरू होने से पहले ही पीना शुरू कर दें ये 3 जूस, सारे सीजन नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत

healthy drinks for winter: सर्दियों के मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है, जिससे बचने के लिए अपनी डाइट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको 3 ऐसे जूस के बारे में बताने वाले हैं, जिनका नियमित रूप से सेवन करके डॉक्टर को दूर रखा जा सकता है।

what to drink in winter: तपती गर्मियों के बाद जब ठंडा मौसम आता है, तो हर कोई राहत की सांस लेता है। लेकिन यह राहत की सांस सिर्फ तब तक ही रहती है, जब तक ठंड नहीं आ जाती। ठंड का मौसम भी कोई कम परेशान कर देने वाला नहीं है, कड़ाके की ठंड तो सताती ही है, साथ ही कई बीमारियां भी हैं जो सर्दियों के मौसम में पीछा नहीं छोड़ती हैं। लेकिन अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। आज हम आपको अपनी डाइट में 3 ऐसे जूस शामिल करने की सलाह देते हैं, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा और कई बीमारियां भी दूर रहेंगी। इस लेख में हम जानेंगे ऐसे खास प्रकार जूस जिनका नियमित रूप से सेवन करने से आपको पूरे सीजन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। (health tips in winter)

1. गाजर व चुकंदर का जूस (Carrot and beetroot juice)

सर्दियों के मौसम में गाजर और चुकंदर का जूस पीना बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। नियमित रूप से यह जूस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज हो जाती है और साथ ही साथ स्किन से जुड़ी अन्य की समस्याएं भी हो सकती हैं। गाजर और चुकंदर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज को दूर रखता है। साथ ही इसमें मौजूद कई विटामिन स्किन से जुड़े रोगों को भी दूर रखते हैं।

2. संतरा व तुलसी का जूस (Orange and basil juice)

संतरे और तुलसी के मिश्रण से बना जूस किसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी से कम नहीं माना जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेज कर देता है, जिससे सर्दियों में होने वाले कई प्रकार के संक्रमण आदि होने का खतरा कम हो जाता है। संतरे के रस में कई अलग-अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, वहीं तुलसी कई खास तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं।

3. खीरे और पालक का जूस (Cucumber and spinach juice)

सर्दियों के मौसम में अक्सर हम भारी खाना खा लेते हैं, जिससे पेट संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खीरे और पालक के मिश्रण से बना यह जूस काफी फायदेमंद है। इसमें खूब मात्रा में फाइबर होने के साथ-साथ आयरन व अन्य कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करते हैं।

पीने का सही समय

वैसे तो आप इनमें से किसी भी जूस का सेवन किसी भी समय कर सकते हैं और इनसे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जूस पूरी तरह से नेचुरल हैं। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि पेट की बीमारियों से बचने और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इन रसों का सेवन सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए।

