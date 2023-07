Hair fall के लिए महंगे शैंपू-तेल नहीं बल्कि दही में मिलाकर खाएं ये खास बीज, चंद दिनों में मिलेगा रिजल्ट

Diet to stop hair fall: झड़ते बालों को रोकने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने से पहले आपको दही में इन खास बीजों को मिलाकर उनका सेवन करने की सलाह दी जाती है। चलिए जानते हैं क्या है हेयर फॉल रोकने का सही तरीका।

Best way to stop hair loss: बाल झड़ने की समस्या आजकल काफी आम हो गई है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार हेयर फॉल की दिक्कत जरूर आती है। हालांकि, आजकल लोगों की लाइफस्टाइल और ज्यादा प्रभावित हो गई है और साथ ही साथ ज्यादातर लोग जो डाइट ले रहे हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं। यही कारण है कि आजकल हेयर फॉल की समस्या ज्यादा होने लगी हैं। हेयर फॉल की समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते हैं। यह भी सच है कि हर किसी के लिए ये महंगे प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। आप या आपके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा, जिसमें हेयर फॉल रोकने के लिए महंगे शैंपू व तेल का इस्तेमाल किया लेकिन आराम फिर भी नहीं हुआ। बहुत ही कम लोग देसी चीजों पर भरोसा करते हैं, जबकि ये चीजें काम बहुत प्रभावी तरीके से करती हैं। इस लेख में हम आपको एक ऐसे ही खास नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जो बालों में लगाने का नहीं बल्कि खाने का है। चलिए जानते हैं हेयर फॉल और बालों से जुड़ी अन्य समस्याएं रोकने के लिए दही में क्या मिलाकर खाना चाहिए।

दही में मिलाएं ये खास बीज

अगर आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है और आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो हम आपको इस खास नुस्खे को अपनाकर देखने की सलाह देते हैं। दही में में फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीजों को मिलाकर सेवन करने की सलाह दी जाती है। इन दोनों चीजों को मिलाकर खाने से कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हेयर फॉल समेत बालों से जुड़ी अन्य कई समस्याएं भी ठीक हो जाती है।

दही और फ्लेक्स सीड्स के फायदे

दही में खूब मात्रा में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, वहीं अलसी के बीजों में ओमेगा 3, विटामिन डी और हैल्दी फैट शामिल होते हैं। जब इन दोनों चीजों का सेवन किया जाता है, तो इससे आपके बालों को खूब पोषण मिलता है। पर्याप्त पोषण मिलने पर बाल जड़ों से मजबूत तो होते ही हैं, साथ ही बालों का रूखापन दूर हो जाता है और उनकी लंबाई भी तेजी से बढ़ने लगती है।

सेवन करने का सही तरीका

दही में फ्लेक्स सीड्स का सेवन दो अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीके में आप एक कटोरी दही में एक या दो चम्मच अलसी के बीज डालें और उसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। दूसरे तरीके में फ्लेक्स सीड्स को ग्राइंड करके उनका पाउडर बनाकर रख लें। दही में एक या दो चम्मच इस पाउडर की डालें, अच्छे से मिक्स करें और इसका सेवन कर लें।

डिस्क्लेमर: हालांकि, अगर आपको लंबे समय से हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है और आप सब ट्राई कर चुके हैं, तो आपको जल्द से जल्द इस बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार किसी अंदरूनी कारण से भी हेयर फॉल की समस्याएं होने लगती है।

