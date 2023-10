सर्द हवाओं में शरीर को गर्म रखने के लिए खाएं ये 3 फूड, कपकपाती ठंड से मिलेगी राहत

Foods to Keep Body Warm : सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए आप कई तरह के आहार का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

Foods to Keep Body Warm : सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस सीजन में लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कंबल में घुसे रहते हैं। लेकिन कंबल में लंबे समय तक घुसे रहना भी हम सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसे फूड्स का सेवन करें, जो आपको इस सर्दी में भी गर्म रख सके। आज हम आपको इस लेख में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे, जिससे शरीर को लंबे समय तक गर्म रखा जा सकता है। साथ ही इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो सकता है। आइए जानते हैं सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले फूड्स कौन से (how to increase body heat naturally) हैं?

सर्दियों में जमकर खाएं ड्राईफ्रूट्स और नट्स - Dry fruits for Winter

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए ड्राईफ्रूट्स और नट्स का सेवन करें। मुख्य रूप से काजू, बादाम और अखरोट जैसे ड्राईफ्रूट्स हेल्दी फैट का अच्छा स्त्रोत होते हैं, जो आपके शरीर को गर्म रख सकते हैं। इसके अलावा खजूर आयरन के उत्कृष्ट स्रोत हैं और इसके सेवनसे शरीर को गर्म रखा जा सकता है। अगर आप अपने शरीर को गर्म रखना चाहते हैं, तो मुट्ठीभर ड्राईफ्रूट्स का सेवन जरूर करें। इसके अलावा आप सर्दियों में ड्राईफ्रूट्स के लड्डुओं का भी सेवन कर सकते हैं।

शरीर को गर्म रखे मसाले - Spices

मसाले थर्मोजेनेसिस को बनाए रखने का एक शानदार तरीका साबित हो सकता है। भारतीय खानों में मसालों का इस्तेमाल भरपूर रूप से ( indian food to keep body warm in winter) होता है। शरीर को गर्म रखने के लिए अदरक, जीरा, काली मिर्च, तिल और दालचीनी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा अदरक का उपयोग हमारी चाय, सूप या किसी करी में मसाला डालने के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। जीरा आपके शरीर को लंबे समय तक गर्म रखने में मदद कर सकता है। वहीं, दालचीनी पाउडर को सलाद और हॉट चॉकलेट या लैटेस में मिलाया जा सकता है क्योंकि यह स्वाद बढ़ाता है और चयापचय बढ़ाता है। सर्द हवाओं में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आप इन मसालों का प्रयोग कर सकते हैं।

शहद शरीर को रखे गर्म - Honey

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए शहद का प्रयोग किया जा सकता है। यह खांसी, जुकाम जैसी परेशानियों को दूर करने में प्रभावी माना जा सकता है। मुख्य रूप से अगर आप स्तनपान कराती हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बच्चों को 1 साल की उम्र के बाद शहद को दे सकते हैं। इससे उनका शरीर गर्म होता है। शहद का प्रयोग चाय, अदरक इत्यादि के साथ किया जा सकता है।

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए आप इन फूड्स का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में अपने हेल्थ एक्लपर्ट की सलाह जरूर लें।

