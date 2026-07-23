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मानसून में कौन से फल खाने चाहिए? ये 5 फल बढ़ा सकती है आपकी इम्यूनिटी

मानसून में इस तरह के फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे आपकी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट की जा सके। इस लेख में हम आपको ऐसे फलों की लिस्ट बता रहे हैं। आइए जानते हैं-

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Written By: Kishori Mishra | Updated : July 23, 2026 10:04 AM IST

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Medically Verified By: Kamini Sinha

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Fruits During Monsoon

बरसात के मौसम में खानपान को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। मुख्य रूप से फलों और साग-सब्जियों को लेकर लोगों में कई तरह की चिंताएं होती हैं। लेकिन कमजोर इम्यूनिटी  को बूस्ट करने के लिए फलों का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। दरअसल, बरसात के मौसम में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं। ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखना बेहद जरूरी हो जाता है।

इसके लिए संतुलित आहार के साथ सही फलों का चुनाव बहुत ही जरूरी होता है। इस विषय पर डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि मानसून में हमेशा ताजे, अच्छी तरह धोए हुए और साबुत फल खाने चाहिए। पहले से कटे हुए फल या सड़क किनारे मिलने वाले फलों से बचना बेहतर होता है। इस दौरान आप कुछ हेल्दी फलों का चुनाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन फलों की लिस्ट-

बारिश में खाएं जामुन

मानसून में जामुन का सेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दरअसल, जामुन में विटामिन C, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। डायबिटीज के मरीज भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं।

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नाशपाती है असरदार

बारिश के दिनों में नाशपाती का सेवन करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें फाइबर के साथ-साथ पानी भरपूर रूप से मौजूद होती है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद विटामिन C संक्रमण से लड़ने में भी सहायक है।

सेब भी है फायदेमंद

रोजाना एक सेब खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे आप काफी अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे। मानसून में भी यह आपके लिए हेल्दी हो सकता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी विटामिन होते हैं, जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं।

अनार है हेल्दी

बरसात में आप अनार का सेवन कर सकते हैं। अनार में विटामिन C, पोटैशियम और पॉलीफेनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ संक्रमण से बचाव में भी मदद कर सकता है। अगर आप मानसून में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहते हैं, तो अनार का सेवन नियमित रूप से जरूर करें।

प्लम मानसून में है फायदेमंद

आलूबुखारा यानी प्लम का सेवन मानसून में करना काफी फायदेमंद हो सकता है। यह विटामिन A, C और फाइबर का अच्छा स्रोत है। यह पाचन को बेहतर बनाने और शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।

फल खाते समय इन बातों का रखें ध्यान

मानसून में अगर आप फलों का सेवन कर रहे हैं, तो कुछ बातों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, जैसे-

  • फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें।
  • पहले से कटे हुए फल खरीदने से बचें।
  • खराब या अधिक पके हुए फल न खाएं।
  • फलों को काटने के तुरंत बाद खा लें।

Disclaimer : यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। यदि आपको डायबिटीज, किडनी रोग या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो फलों का चुनाव और मात्रा तय करने के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें।

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More