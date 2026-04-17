प्रेग्नेंसी में कौन-से फल खाने चाहिए? जानें किनसे मिलता है पूरा पोषण

Pregnancy ke Liye Fruits: अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो अपनी डाइट में फल जरूर शामिल करें। इन फलों को खाने से आपको पूरी एनर्जी मिलेगी और शरीर हाइड्रेटेड रहेगा।

fruits for pregnant women

Fruits for Pregnant Women: प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। इस दौरान मां और बच्चा, दोनों के विकास के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान फलों का सेवन जरूर करना चाहिए, फल खाने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है और शरीर हाइड्रेटेड बना रहता है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को मुक्त कणों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बच्चे की ग्रोथ और मां की सेहत के लिए भी जरूरी होते हैं। हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान अनानास और पपीता खाने से मना किया जाता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं प्रेग्नेंसी में कौन-से फल खाने चाहिए?

प्रेग्नेंसी में कौन-से फल खाएं?

1. केला

प्रेग्नेंसी में आप केले का सेवन कर सकते हैं। केले में पोटैशियम और विटामिन B6 अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रेग्नेंसी में केला खाने से जी मिचलाने, उल्टी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। केला खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और कमजोरी दूर होती है। इस फल को खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में केला जरूर शामिल करना चाहिए।

2. सेब

प्रेग्नेंसी के दौरान सेब खाना भी फायदेमंद होता है। सेब में फाइबर और आयरन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रोजाना सेब खाने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। सेब खाने से पाचन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रेग्नेंसी में कब्ज की दिक्कत आम है, सेब खाने से पेट आसानी से साफ होता है। सेब, बच्चे के इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है।

3. अनार

प्रेग्नेंसी में अनार का सेवन करना भी जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए अनार का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। अनार खाने से आयरन की कमी दूर होती है और एनीमिया रोग से बचाव होता है। अनार को बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी फल माना जाता है। अनार शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।

4. संतरा

संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है और शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए अपनी डाइट में संतरा जरूर शामिल करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए। संतरा खाने से मौसमी बीमारियों और संक्रमणों से भी बचाव होता है।

5. अंगूर

अंगूर विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स है। अंगूर रसीले होते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी दूर होती है। प्रेग्नेंसी में आपको अंगूर का सेवन जरूर करना चाहिए। अंगूर खाने से थकान और कमजोरी दूर होती है। अंगूर खाने से पाचन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है।

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प्रेग्नेंसी में फल खाते समय इन बातों का रखें ध्यान

प्रेग्नेंसी के दौरान हमेशा फ्रेश और अच्छी तरह से धोएं हुए फल ही खाएं।

लंबे समय से रखे हुए कटे फलों का सेवन न करें।

प्रेग्नेंसी के दौरान अनानास और पपीते के सेवन से परहेज करें।

Highlights:

प्रेग्नेंसी के दौरान फलों का सेवन जरूर करें।

प्रेग्नेंसी में फ्रेश फलों का ही सेवन करें।

फल खाने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।