गर्मी में थकान और कमजोरी के लिए क्या खाएं? डॉक्टर से जानें कैसे रखें खुद को एनर्जेटिक

गर्मियों में शरीर डिहाइड्रेट होने की वजह से काफी कमजोर होने लगती है। इसकी वजह से लोगों को थकान भी महसूस होता है। ऐसे में हमें खानपान पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं गर्मियों में किस तरह का आहार खाएं?

Summer food

गर्मी का मौसम आते ही शरीर काफी जल्दी थक जाता है और काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। इसका मुख्य कारण गर्मियों में पीसने के साथ शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का तेजी से निकलना होता है। शरीर में जब काफी ज्यादा आता है, तो यह डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऊर्जा की कमी होने लगती है। ऐसे में शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए हमें खानपान का ध्यान देने की जरूरत होती है। जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अंबरीश कुमार गर्ग का कहना है कि बढ़ती गर्मी के दौरान हमें अपने खानपान पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, ताकि हमारे शरीर को पोषण मिल सके। साथ ही भरपूर रूप से हमारा शरीर हाइड्रेट हो सके। आइए जानते हैं गर्मियों में हमें क्या खाना चाहिए?

पानी और हाइड्रेशन सबसे जरूरी

गर्मी में सबसे पहले ध्यान पानी पीने पर दिया जाता है। शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी लिया जाता है। इसके साथ ही नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। ये पेय शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं और कमजोरी को कम करते हैं।

ताजे फल देते हैं इंस्टेंट एनर्जी

गर्मी के मौसम में पानी से भरपूर फल खाना बहुत फायदेमंद होता है। तरबूज, खरबूजा, पपीता और खीरा जैसे फल शरीर को ठंडक देते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं। इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं और पाचन को भी बेहतर बनाते हैं।

हल्का और पौष्टिक भोजन है जरूरी

गर्मी में भारी और तला-भुना खाना शरीर को और सुस्त बना देता है। इसलिए हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लिया जाता है। दाल, चावल, खिचड़ी, दही और हरी सब्जियां शरीर को जरूरी पोषण देती हैं। दही शरीर को ठंडक देता है और पाचन को मजबूत करता है, जिससे थकान कम होती है।

इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर चीजें करें शामिल

शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने पर कमजोरी और चक्कर आने की समस्या बढ़ती है। ऐसे में केला, नींबू पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीना, और जरूरत पड़ने पर ओआरएस लेना फायदेमंद रहता है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं।

गर्मियों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए?

गर्मी में बहुत ज्यादा मसालेदार, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचा जाता है। कैफीन और ज्यादा मीठे पेय भी शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। इसलिए इनका सेवन सीमित किया जाता है ताकि शरीर का तापमान संतुलित बना रहे।

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गर्मी में थकान और कमजोरी से बचने के लिए सही खानपान और पर्याप्त हाइड्रेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी, ताजे फल, हल्का भोजन और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर पेय शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। अगर इन बातों का नियमित रूप से ध्यान रखा जाता है, तो गर्मी का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है और शरीर पूरे दिन एक्टिव बना रहता है।

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Highlights

गर्मियों में हमेशा हल्का खाएं। इस दौरान तला-भुना खाने से बचें। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त रूप से पानी जरूर पिएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।