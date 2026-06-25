हार्ट के लिए वरदान हैं ये 5 फूड्स, रिसर्च में बताए गए बड़े फायदे

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Written By: Anju Rawat | Published : June 25, 2026 9:11 AM IST
खराब लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड्स और शारीरिक गतिविधियों की कमी कई रोगों का कारण बन रहे हैं। इसमें हृदय रोग भी एक है, अनहेल्दी डाइट से दिल की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करती है और कई रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है। PubMed पर छपी एक रिव्यू रिसर्च के अनुसार, हार्ट हेल्थ के लिए कुछ फूड्स वरदान साबित होते हैं, वहीं कुछ फूड्स दिल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए, जानते हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?
हार्ट को हेल्दी रखने और हृदय रोग का खतरा कम करने के लिए आप इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं। जानें-
हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करें। इनमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रिसर्च में साबित हुआ है कि हरी पत्तेदार सब्जियां हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं।
हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए फलों का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। फलों में विटामिन्स, मिनरल्स और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, हृदय को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद कर सकते हैं। रोजाना फल खाने से हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है।
हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए आपको साबुत अनाज जैसे- ओट्स, ब्राउन राइस आदि का सेवन करना चाहिए। साबुत अनाज में फाइबर अधिक होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करता है और हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है।
हार्ट हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको दाल और बीन्स का सेवन भी कर सकता है। दाल में प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जो हृदय रोग के खतरे को कम करते हैं। दाल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खतरे को भी कम करने में मदद मिल सकती है।
हार्ट हेल्थ के लिए नट्स बेहद लाभकारी होते हैं। नट्स में हेल्दी फैट्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए आप बादाम और अखरोट का सेवन कर सकते हैं।
रिसर्च में मछली, ऑलिव ऑयल और लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को भी सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है।
हृदय स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कुछ चीजों का सेवन करने से बचें।
Disclaimer: हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आप भी अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर डाइट लें। तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से बचें।