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बालों को घना और मजबूत बनाएंगे ये 7 सुपरफूड, डॉक्टर ने कहा- जरूर करें खाने में शामिल

अगर आपको बालों से जुड़ी परेशानी लगातार हो रही है और इन प्रॉब्लम से राहत से पाने के लिए आप कई तरह के शैंपू, कंडीशनर का इस्तेमाल करके थक गए हैं, तो अब समय है खानपान में बदलाव करने का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से फूड्स खाने से बाल लंबे और घने बनते हैं।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 22, 2026 2:51 PM IST

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Medically Verified By: Dr. B. L. Jangid

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घने बालों के लिए सही खानपान बहुत जरूरी है। (Image Credit: Chatgpt)

आजकल बाल झड़ना, पतले होना और उनकी चमक कम होना एक आम समस्या बन गई है। अक्सर लोग महंगे शैंपू, हेयर ऑयल और सीरम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेल्दी बालों की शुरुआत आपके खान-पान से होती है। दिल्ली के सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. बीएल जांगिड़ कहते हैं कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए शरीर को सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जब बालों की जड़ें मजबूत होती हैं तो उनका गिरना, झड़ना और बीच में टूटकर गिरना भी बंद हो जाता है। हमारे साथ खास बातचीत में डॉ. जांगिड़ बता रहे हैं ऐसे 10 सुपरफूड्स के बारे में जो बालों को मजबूत, घना और हेल्दी बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं।

1. अंडे (Eggs)

हेल्दी बालों के लिए अंडा सबसे जरूरी फूड आइटम है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अंडे प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बेहद जरूरी होते हैं।

आंवला में विटामिन सी होता है। आंवला में विटामिन सी होता है।

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2. आंवला (Amla)

आंवला विटामिन C का बेहतरीन सोर्स है। यह कोलेजन का प्रोडक्शन शरीर में बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना एक आंवला खाने से बाल मजबूत, घने और लंबे बनते हैं। जिन लोगों को हैवी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, उनके लिए आंवला एक सुपरफूड बन सकता है।

3. मोरिंगा (Moringa)

मोरिंगा को काफी अंडररेटेड फूड माना जाता है। डॉ. जांगिड़ कहते हैं कि मोरिंगा का स्वाद हल्का सा कड़वा होता है, इसलिए यह लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होता है। लेकिन बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मोरिंगा बहुत फायदेमंद होता है। मोरिंगा में आयरन, जिंक और अमीनो एसिड जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं।

4. पालक (Spinach)

पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह बात सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन पालक के पोषक तत्व बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। बालों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलने से उनका झड़ना और गिरना धीरे- धीरे कम होने लगता है और वो घने होने लगते हैं।

बालों के लिए मछली बहुत फायदेमंद होती है।

5. सैल्मन मछली (Salmon)

सैल्मन में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो स्कैल्प को पोषण देने और बालों की हेल्दी ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद करता है। सप्ताह में 2 बार सैल्मन मछली खाने से बाल घने बनते हैं।

6. एवोकाडो (Avocado)

एवोकाडो में विटामिन E भरपूर मात्रा में होता है, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनने से बाल घने बनते हैं।

7. शकरकंद (Sweet Potato)

शकरकंद बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है। शरीर इसे विटामिन A में बदलता है, जो बालों के फॉलिकल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है।

डॉ. जांगिड़ कहते हैं- अगर आप नेचुरली घने, मजबूत और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ बाहरी देखभाल पर निर्भर न रहें। संतुलित और पौष्टिक आहार को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं।

Disclaimer: बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए सही खानपान बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको किसी चीज को खाने से एलर्जी है तो उसका सेवन बिल्कुल न करें। खानपान सही होने के बावजूद अगर आपको बालों से जुड़ी समस्या हो रही है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More