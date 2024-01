धीमी हो रही है बच्चे की ग्रोथ तो उसकी डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, तेजी से होगा उसके शरीर का विकास

Try to serve modest portions to your kids. This will help build healthy eating habits in your kids and reduce the risk of overeating and obesity. It will also help your kids receive all the necessary nutrients.

अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और छोटे बच्चों का शरीर तेजी से ग्रोथ कर रहा होता है, इसलिए उनकी डाइट में कुछ स्पेशल फूड को शामिल करना जरूरी है, जिनके बारे में इस लेख में बताया है।

Healthy foods to add in diet for a good growth of kids: छोटे बच्चों का शरीर सबसे उनके जीवन के सबसे तेजी के ग्रोथ फेज में होता है और इसलिए इस दौरान उन्हें साथ ही साथ तेजी से ग्रोथ होने के लिए बहुत सी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे की ग्रोथ का ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी डाइट का ध्यान रखना। क्योंकि छोटे बच्चों के शरीर को पूरी तरह के विकसित होने के लिए सही डाइट की जरूरत पड़ती है, उनके खाने में ऐसे फूड्स का होना जरूरी है, जो उसे खूब पोषण प्रदान करें ताकि उसका शरीर सामान्य रूप से बढ़ सके। अगर किसी बच्चे को पोषक तत्वों वाले फूड्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी ग्रोथ भी धीमी पड़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ धीमी पड़ रही है, तो आपको भी जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने बच्चे को पोषक तत्वों से भरपूर डाइट दे रहे हैं या नहीं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो बच्चों को अपनी सामान्य ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं।

1. डेयरी प्रोडक्ट्स (Dairy products)

दूध व दूध से बने प्रोडक्ट्स बच्चे की हेल्दी डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह उनकी सामान्य ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बच्चे की खाने में समय-समय पर दूध, दही, पनीर, चीज व अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करते रहना चाहिए। किसी अच्छे डाईटीशियन से संपर्क करें और उनसे पूछें कि बच्चे को किस समय कौन सा डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाना चाहिए।

2. साबुत अनाज (Whole grains)

बच्चे की जितना हो सके मैदे आदि से बनी चीजों से दूर रखें। इसकी बजाय उसे साबुत अनाज से बनी चीजें खिलाएं। साबुत अनाज में खूब मात्रा में अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बच्चे के शरीर को तेजी से ग्रोथ करते समय बेहद काम आती हैं। साबुत अनाज का सेवन करना आपके लिए भी काफी फायदेमंद रहता है।

3. फल व सब्जियां (Fruits and vegetables)

बच्चों की डाइट में फलों व सब्जियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अलग-अलग प्रकार के पोषक शरीर को प्रदान करते हैं और ये पोषक तत्व शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मौसम के अनुसार अपने बच्चे की डाइट में फूड्स को शामिल करें, जिससे बच्चे की ग्रोथ को तेज बनाए रखने में मदद मिलती है।

4. नट्स व सीड्स (Nuts and Seeds)

बहुत से ऐसे खास तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो हमें पर्याप्त मात्रा में ड्राई फ्रूट्स व सीड्स से ही मिलते हैं। इसलिए बच्चे की डाइट मे बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और तिल आदि को जरूर शामिल करें। इनमें मौजूद कई तरह के पोषक तत्व शरीर शरीर की ग्रोथ को तेज करने में मदद करते हैं।

5. अंडे व चिकन (Eggs and chickens)

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए तो उसकी ग्रोथ तेज करने के लिए आपको उसकी डाइट में चिकन व अंडे शामिल करना भी जरूरी है। इनका सही समय पर उचित मात्रा में सेवन करना ग्रोथ को तेज करने में मदद करता है और साथ ही साथ शरीर को अन्य कई फायदे भी प्रदान करता है।

