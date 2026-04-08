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प्रोटीन डाइट चाहिए तो घर पर खुद बनाएं ये स्पेशल प्रोटीन ब्रेकफास्ट, बॉडी में नहीं होगी न्यूट्रिशन की कमी

Healthy Breakfast Options: बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी कई बार खुद खाना बनाने के आलस के कारण होती है, लेकिन कुछ ऐसे आसान ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी होते हैं जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं और आपको न्यूट्रिशन भी भरपूर मिलता है।

प्रोटीन डाइट चाहिए तो घर पर खुद बनाएं ये स्पेशल प्रोटीन ब्रेकफास्ट, बॉडी में नहीं होगी न्यूट्रिशन की कमी

Written by Mukesh Sharma |Published : April 8, 2026 2:14 PM IST

Best Protein Breakfast: आज की जनरेशन में पोषक तत्वों की कमी होने का एक कारण यह भी है, क्योंकि स्टडी या जॉब के कारण घर से बाहर रहने के कारण वे कई बार खुद खाना बनाने की बजाय बाहर खाना खा लेते हैं। जिंदगी की भाग-दौड़, ऑफिस व कॉलेज का दबाव महसूस करते हैं। उनके लिए अक्सर टाइम मैनेजमेंट एक जंग बन जाता है। ऐसे में हेल्दी डाइट लेना उनके लिए कई बार मुश्किल बन जाता है। वहीं काम की जिम्मेदारियों के कारण ब्रेकफास्ट स्किप करना तो मानों की इनकी आदत बन जाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि दिन की शुरुआत सही पोषण से होनी जरूरी है, तभी तो पूरे एनर्जी बनी रहेगी। हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं, जो है कि स्वादिष्ट और हेल्दी डाइट लेने के लिए आपको शेफ बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज अगर आप बनाना सीख लें तो अपने स्वाद और सेहत दोनों के बीच सही संतुलन बना सकते हैं। घर पर भी आप खुद कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं, जिनकी मदद से आपको प्रोटीन व अन्य जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी।

पीनट बटर और बनाना ओट्स

शरीर में न्यूट्रिशन की कमी के लक्षण दिखें तो यह ब्रेकफास्ट के लिए एक सुपर क्विक और पौष्टिक विकल्प है। इसे तैयार करने के लिए आप ओट्स को दूध या पानी में पहले पकाएं, फिर उसमें एक चम्मच पीनट बटर और कटे हुए केले डालें और आपका ब्रेकफास्ट तैयारल है। इससे आपको प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स आसानी से मिल जाएंगे, जो कि सुबह की ऊर्जा प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है।

एग भुर्जी सैंडविच

अगर आप अंडा खा लेते हैं, तो आप अंडे खाने के फायदे भी जानते होंगे। इसलिए आपको पता ही होगा कि एग भुर्जी सैंडविच का ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ब्रेकफास्ट के लिए आप 2–3 अंडों की भुर्जी बनाएं। इसमें प्याज, टमाटर और हल्के मसाले भी डालें, ताकि स्वाद के साथ आपको अन्य पोषण भी मिलें। आप भुर्जी को ब्राउन ब्रेड में भरकर सैंडविच बनाएं और फिर खाएं। ये टेस्टी है और हाई-प्रोटीन प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत भी।

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ग्रीक योगर्ट विद फ्रूट्स और नट्स

अगर आपको ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का खाना है, जिसमें प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व भी हों, तो आप ग्रीक योगर्ट ट्राई कर सकते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट होता है और आपको अच्छा पोषण देता है। आप इसमें इसमें कटे हुए फल, जैसे- सेब, केला या बेरी और थोड़े से नट्स भी शामिल करें। ये बिना ज्यादा मेहनत गैस जलाएं तैयार हो जाता है और आपको प्रोटीन के साथ विटामिन्स भी भरपूर मात्रा में दे जाता है।

बेसन चीला (पनीर स्टफिंग के साथ)

ब्रेकफास्ट में चीला हर किसी को पसंद हो सकता है और यह उन लोगों के लिए काफी अच्छा ब्रेकपास्ट ऑप्शन हो सकता है जो घर से बाहर रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे में आप मां से दूर खुद के हाथों से वहीं स्वाद पा सकते हैं। यह शाकाहारी बैचलर्स के लिए परफेक्ट विकल्प है। इसके लिए आप एक बर्तन में बेसन का घोल तैयार करें। अब इसमें नमक, मिर्च और सब्जियां मिलाएं। तवे पर बैटर डालें और चीला तैयार हो जाने पर उसमें पनीर की स्टफिंग भरें। ये प्रोटीन से भरपूर है और काफी स्वादिष्ट भी।

स्पाइसी मूंग दाल डोसा

स्पाइसी मूंग दाल डोसा भी एक शाकाहारी और प्रोटीन से भरपूर विकल्प है। इसे बनाने के लिए आप मूंग दाल को रात भर भिगोकर रख दें और फिर सुबह पीसकर पतला घोल तैयार करें, इसमें हल्दी, नमक और थोड़ी हरी मिर्च डालें और तवे पर डोसा पतला-पतला फैलाकर तैयार करें। यह डिश मूंग दाल के प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण लंबे समय तक पेट भरा रखती है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More