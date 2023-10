डायबिटीज के मरीजों को नहीं रहना पड़ेगा दवाओं के भरोसे अपनी डाइट में शामिल करें ये 6 प्रकार की दालें

Dal for diabetes: डायबिटीज के मरीजों के स्वास्थ्य के लिए भी सुबह के समय का खाना बेहद जरूरी होता है और इसलिए इस दौरान दालों को अपने खाने में शामिल करना अच्छा विकल्प है। जानें डायबिटीज के मरीजों के ब्रेकफास्ट में कौन सी दालों का सेवन करना चाहिए।

Best dal to eat in breakfast for diabetic patients: डायबिटीज के मरीजों के लिए डाइट का महत्व काफी ज्यादा माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए सही डाइट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि डाइट सही नहीं है तो दवाएं भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए लगातार अपनी डाइट को हेल्दी रखना जरूरी है। डायबिटीज के मरीजों में हेल्दी ब्रेकफास्ट होना जरूरी है और इसलिए आपको अपने ब्रेकफास्ट में दाल मिक्स करने की सलाह दी जाती है। दाल का सेवन करना न सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा बल्कि साथ ही आपको डायबिटीज से होने वाली अन्य जटिलताओं को भी रोकेगा। यदि आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त हैं, तो इस लेख में जानें किस प्रकार ब्रेकफास्ट में दालों का सेवन करना डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद रहता है।

1. मूंग दाल (Moong dal for diabetic patients)

डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, तो मूंग की दाल का सेवन आप बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने के साथ-साथ मूंग दाल में कई ऐसे खास तरह के तत्व पाए जाते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का सेवन करना अच्छा विकल्प हो सकता है।

2. मसूर दाल (Masoor dal for diabetic patients)

हाई ब्लड शुगर के मरीजों के लिए मसूर की दाल भी काफी अच्छा विकल्प हो सकता है और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह मसूर की दाल के पोषक तत्व हमारे रक्त में धीरे-धीरे अवशोषित होते हैं और इस कारण से तेजी से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। डायबिटीज के मरीजों को नाश्ते मसूर की दाल का सेवन करने की सलाह दी जाती है।

3. उड़द दाल (Urad dal for diabetic patients)

फाइबर से भरपूर उड़द की दाल को भी डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए आप उड़द की दाल को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर है इसलिए ब्रेकफास्ट में ही इसे खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

4. चना दाल (Chana dal for diabetic patients)

चने की दाल को हाई ब्लड शुगर के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है और इसका सेवन ब्रेकफास्ट में भी किया जा सकता है। प्रोटीन व आयरन समेत कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ यह फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, जो आपके पेट को हेल्दी रखने में मदद करता है और साथ ही ब्लड शुगर बढ़ने से रोकता है।

5. अरहर दाल (Arhar dal for diabetic patients)

यदि आप ब्रेकफास्ट में अरहर की दाल लेते हैं, तो इससे आपके शरीर को कई खास तरह के पोषक तत्व तो मिलेंगे ही लेकिन साथ ही साथ यह आपके ब्लड शुगर को बढ़ने से भी रोकेगा। अरहर दाल की खास बात यह है कि इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल में तेजी से उछाल नहीं होता है।

6. लोबिया दाल (Lobia dal for diabetic patients)

डायबिटीज के मरीजों के लिए लोबिया दाल का खाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोबिया दाल का सेवन करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व तो मिलते हैं ही साथ ही यह शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकती है। अगर आप चाहें तो एक हफ्ते में दो से तीन बार आप लोबिया दाल का सेवन कर सकते हैं।