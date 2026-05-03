चेहरे पर एक्ने की परेशानी बढ़ाते हैं ये 4 फूड, आज ही बना लें दूरी

कुछ विशेष प्रकार के फूड खाने से एक्ने की परेशानी बढ जाती है। साथ ही, कुछ फूड आइटम ऐसे भी हैं जो एक्ने की समस्या को धीरे- धीरे कम कर देते हैं।

Written By: Dr. B. L. Jangid | Published : May 3, 2026 10:03 PM IST

Image credits by: कुछ फूड्स खाने से एक्ने तेजी से बढ़ते हैं।

एक्ने यानी मुंहासे एक आम त्वचा समस्या है, जो खासकर टीएनएज वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। चेहरे पर एक्ने के कई कारण होते हैं। इसमें शामिल है हार्मोनल बदलाव, गलत खानपान, जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑयली स्किन, मानसिक तनाव और गलत स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। एक्ने के सबसे प्रमुख कारणों में से एक होता है गलत खानपान। हालांकि खाना सीधे तौर पर एक्ने का कारण नहीं है, लेकिन यह जरूर देखा गया है कि कुछ खाद्य पदार्थ एक्ने को बढ़ा सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी त्वचा पहले से ही एक्ने-प्रोन (acne-prone) होती है। हर व्यक्ति का शरीर और त्वचा अलग-अलग होती है, इसलिए किसी एक खाने का असर सभी पर समान नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने खानपान पर ध्यान दें और देखें कि कौन सा खाना आपकी त्वचा पर नेगेटिव असर डाल रहा है।

एक्ने के कारण त्वचा की रंगत खराब हो जाती है।

एक्ने को बढ़ाते हैं ये 4 फूड आइटम

चुकंदर और एवोकाडो खाने से एक्ने की परेशानी कम होती है।

एक्ने को कंट्रोल करने में मददगार हैं ये 4 फूड

एवोकाडो- त्वचा पर एक्ने की परेशानी न हो इसके लिए एवोकाडो खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। यह त्वचा की सूजन को कम करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। रोजाना एवोकाडो खाने से त्वचा में ग्लो आता है और इससे एक्ने की परेशानी धीरे- धीरे कम होने लगती है। चुकंदर- चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। चुकंदर का जूस या चुकंदर का सलाद खाने त्वचा को पोषण मिलता है। रोजाना 1 से 2 चुकंदर खाने से एक्ने कम होते हैं। बेरीज- ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जैसी डार्क बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स हैं। बेरीज सूजन को कम करती हैं और त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाती हैं, जिससे एक्ने में सुधार हो सकता है। ब्रोकली- ब्रोकली में विटामिन A, B, C, E और K के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं। यह त्वचा को पोषण देती है और एक्ने से लड़ने में मदद करती है।

एक्ने और खानपान के बीच सीधा संबंध हर व्यक्ति में समान नहीं होता, लेकिन यह निश्चित है कि कुछ खाद्य पदार्थ एक्ने को बढ़ा सकते हैं। सही डाइट अपनाकर और अपनी त्वचा के अनुसार खाने को अपनाकर आप एक्ने की परेशानी से होती है तो घरेलू उपायों को अपनाने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें।

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