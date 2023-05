रोज रात को लहसुन भूनकर खाने से दूर होंगी पुरुषों की ये समस्याएं, सही तरीके से भूनने का तरीका भी जान लें

Roasted garlic benefits for men: भुना हुआ लहसुन खाने से पुरुषों को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इस लेख में जानें लहसुन को भूनकर खाने के फायदे और इसे भूनने का सही तरीका क्या है।

Roasted garlic benefits in hindi: लहसुन खाने के फायदे काफी हद तक उसके खाने के तरीके पर निर्भर करते हैं। कच्चा लहसुन खाने के फायदे और भोजन के साथ उसे खाने के फायदों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है लहसुन को भूनकर खाने से स्वास्थ्य को अनेक फायदे मिलते हैं। खासतौर पर पुरुषों को भुना हुआ लहसुन खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे उनकी हेल्थ को ज्यादा फायदे मिलते हैं। अगर आप यौन से जुड़ी समस्याओं से परेशान है, तो लहसुन को भूनकर खाना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम लहसुन को भूनकर खाने से पुरुषों को मिलने वाले फायदों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही साथ लहसुन को सही तरीके से भूनने का तरीका भी बताने वाले हैं (how to roast garlic ) -

पुरुषों के लिए भुने लहसुन के फायदे

लहसुन भूनकर खाने से पुरुषों के स्वास्थ्य को कई फायदे मिलते हैं, जिनमें से निम्न शामिल हैं -

टेस्टोस्टेरोन लेवल में सुधार करे - कई अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि लहसुन के सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल में सुधार होता है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है, जो पुरुषों मे लिबिडो (Libido) को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ मांसपेशियों को बढ़ाने और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूरी होता है। कमजोरी व थकान दूर करे - लहसुन को कमजोरी व थकान दूर करने की दवा भी माना जाता है। आयुर्वेद में सदियों से पुरुषों की कमजोरी दूर करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी भारत के कई हिस्सों में सर्दियों में लहसुन के लड्डू बनाए जाते हैं। रोज रात को भुना लहसुन खाने से कमजोरी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है बढ़ती उम्र के लक्षण कम करे - एजिंग के लक्षणों को दूर करने के लिए भी भुना लहसुन काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें हड्डियों व मांसपेशियों की कमजोरी दूर करने के साथ-साथ झुर्रियां व अन्य एजिंग के लक्षण दूर करने े के गुण भी पाए जाते हैं। मूड अच्छा रखे - पुरुषों के मूड को अच्छा रखने के लिए भी उन्हें भुना हुआ लहसुन दिया जा सकता है। रोज रात को भुने लहसुन की दो से तीन गांठ खाने से दिनभर मूड अच्छा रहता है। साथ ही साथ चिंता, तनाव व डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है।

लहसुन को भूनने का तरीका

अगर आपके घर में ओवन है, तो उसकी मदद से लहसुन को भूनना बहुत ही आसान है। इसे आप मीडियम टेम्परेचर सेट करके 5 से 10 मिनट तक भून सकते हैं। अगर लहसुन की गांठ जल रही हैं, तो उन्हें फोइल पेपर में लपेटकर भून सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि आप फोइल पेपर को सिर्फ ओवन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोवेव में फोइल पेपर या फिर किसी अन्य धातु का इस्तेमाल न करें। वहीं अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो तवे की मदद से भी उन्हें भूना जा सकता है। ऐसा करने के लिए गर्म तवे पर इसकी कुछ गांठ रखें और उन्हें धीरे-धीरे हिलाएं।

