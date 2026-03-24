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पिंक सॉल्ट सेहत के लिए कैसे है फायदेमंद? जानें सामान्य नमक से कैसे अलग है

Pink Salt Benefits in Hindi: पिंक सॉल्ट सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। आप इसे अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं।

पिंक सॉल्ट सेहत के लिए कैसे है फायदेमंद? जानें सामान्य नमक से कैसे अलग है
पिंक सॉल्ट के फायदे
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Written by Anju Rawat |Published : March 24, 2026 8:22 PM IST

Pink Salt Benefits: आजकल ज्यादातर लोग पिंक सॉल्ट को काफी हेल्दी ऑप्शन मानते हैं। यह नमक हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पिंक सॉल्ट को हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है। यह एक फ्रकार का रॉक सॉल्ट है। यह लाखों साल पुराने समुद्री पानी के सूखने से बना है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और जिंक आदि पाए जाते हैं। इसलिए इसका सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं पिंक सॉल्ट के फायदे क्या हैं?

पिंक सॉल्ट के फायदे क्या होते हैं?

पिंक सॉल्ट मिनरल्स से भरपूर होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। पिंक सॉल्ट खाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं। अगर आपको लो बीपी की दिक्कत रहती है, तो नींबू पानी में पिंक सॉल्ट मिलाकर लेना लाभकारी हो सकता है।

पाचन के लिए लाभकारी

पिंक सॉल्ट पाचन-तंत्र के लिए बेहद लाभकारी होता है। यह सॉल्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करता है। पिंक सॉल्ट खाने को आसानी से पचाने में मदद करता है। पिंक सॉल्ट पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है।

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गले की सूजन कम करे

अगर आपको गले में खराश या सूजन जैसी समस्याएं हैं, तो पिंक सॉल्ट का यूज करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप गुनगुने पानी में पिंक सॉल्ट मिलाएं और इस पानी से गरारे करें। इससे गले की सूजन में काफी राहत मिलेगी।

स्किन के लिए फायदेमंद

पिंक सॉल्ट स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। आप स्क्रबर के रूप में भी पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है। अगर आप पिंक सॉल्ट को स्क्रबर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो इससे त्वचा का निखार भी बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और रंगत को साफ करने में मदद करता है।

पिंक सॉल्ट, सामान्य नमक से कैसे ज्यादा फायदेमंद है?

आपको बता दें कि गुलाबी और सामान्य नमक में सोडियम क्लोराइट होता है। लेकिन गुलाबी नमक में कई अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं, जो नॉर्मल सॉल्ट में नहीं होते हैं। सामान्य नमक में सोडियम ज्यादा होता है, जबकि पिंक सॉल्ट में पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पिंक सॉल्ट को नॉर्मल नमक से ज्यादा हेल्दी माना जाता है। सामान्य नमक को प्रोसेस करके उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। जबकि, पिंक सॉल्ट नेचुरल होता है इसलिए इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है।

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Highlights:

  • पिंक सॉल्ट सेहत के लिए काफी अच्छा होता है।
  • यह त्वचा से जुड़ी समस्याओं को कम करता है।
  • पिंक सॉल्ट पाचन-तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More