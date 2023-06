Benefits of Jackfruit Seeds: 3 तरह से खाएंगे कटहल के बीज तो कम हो सकता है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल, जानें अन्य लाभ

कटहल के बीज के फायदे

Benefits of Jackfruit Seeds: क्या आप भी कटहल के बीजों को फेंक देते हैं, तो अब ना करें ऐसा। 3 तरह से कटहल के बीजों का सेवन करने से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। जानें इसके अन्य लाभ....

Benefits of Jackfruit Seeds in Hindi: कटहल (Jackfruit) की मसालेदार सब्जी हो या फिर कटहल का कोफ्ता, भोजन का स्वाद दोगुना हो जाता है। कहटल खाना अधिकतर लोगों को अच्छा लगता है। गर्मियों के मौसम में यह सब्जी (Jackfruit) आपको आसानी से मिल जाएगी। कटहल में कई तरह के पौषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें विटामिन ए, सी, बी-6, कैल्शियम, थायमीन, आयरन, पोटैशियम, मैग्निशियम, जिंक आदि भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। कटहल के फायदों (Benefits of jackfruits) के बारे में बात करें तो यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जाना जाता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिन्हें एनीमिया की शिकायत है, उन्हें कटहल का सेवन करने से फायदा हो सकता है। आंखों को भी स्वस्थ रखता है कटहल। पाचन शक्ति को मजबूत करता है, पुरुषों में लो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ये तो रहे कटहल के ढेरों फायदे जो यहीं खत्म नहीं होते, लेकिन हम बात करेंगे कटहल के बीजों (Jackfruit Seeds) के बारे में....क्या आप जानते हैं कि कटहल के बीज भी उतने ही लाभदायक होते हैं, खासकर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में ये काफी फायदेमंद हो सकता है। जानें, कटहल के बीज के फायदे क्या हैं (Benefits of Jackfruit Seeds in Hindi)....

कोलेस्ट्रॉल करे कम कटहल के बीज

कटहल के बीजों में दो तरह के फाइबर होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। साथ ही कटहल के बीजों में मौजूद सैपोनिन तत्व कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता है।

कटहल के बीज के फायदे (Benefits of Jackfruit Seeds in Hindi)

इसमें स्टार्च अधिक होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कटहल से बनी किसी भी फूड आइटम के सेवन से आप दिन भर ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। हाई फाइबर होने के कारण यह कब्ज की शिकायत नहीं होने देता है। पेट की सेहत अच्छी रहती है। फाइबर अधिक और कैलोरी कम हनो के कारण इसके सेवन से वजन भी कम हो सकता है। कटहल के बीज (kathal ke beej ke fayde) हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में हार्ट डिजीज के होने का खतरा कम होता है। इसमें मौजूद मैग्नीज, मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मैग्नीशियम शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मैग्नीज शरीर में ब्लड को थक्का बनने से रोकता है।

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं, तो आप कहटल के बीजों (Benefits of Jackfruit Seeds) को तेल में हल्का भून कर खा सकते हैं। जब कटहल की सब्जी बना रहे हों, तो बीजों को निकालकर उबाल लें। उबालने के समय हल्दी, नमक डाल दें। जब पक जाए तो इसमें प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च भी काटकर डाल सकते हैं। इस तरह से खाने से स्वाद भी अच्छा लगेगा। इसकी चटनी बनाकर देखें, पसंद आए तो इसका भी सेवन किया जा सकता है।

TRENDING NOW

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां, टिप्स, सुझाव सामान्य जानकारी देने और सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है कटहल के बीजों का सेवन। चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें।)

RECOMMENDED STORIES