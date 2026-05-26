गर्मियों शरीर को अंदर से ठंडा रखता है आइस एप्पल, डाइटिशियन बता रही हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, फायदे- नुकसान

गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने में आइस एप्पल काफी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो चलिए जानते हैं आइस एप्पल खाने के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में-

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 26, 2026 2:22 PM IST

Medically Verified By: Dt. Pranjal kumat

आइस एप्पल में फाइबर होता है। (this image Generated by Chatgpt

पूरे देश में नौतपा की शुरुआत के साथ गर्मी का असर और बढ़ गया है। गर्म हवाओं, लू, धूप और ज्यादा तापमान से राहत पाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के उपायों को अपना रहे हैं। नौतपा से राहत दिलाने में आइस एप्पल भी आपकी मदद कर सकता है। आइस एप्पल, जिसे हिंदी में ताड़गोला या ताड़ी फल भी कहा जाता है। आईस एप्पल दक्षिण भारतीय राज्यों में गर्मी को मात देने के लिए बड़ी मात्रा में खाया जाता है और शरीर को अंदर से ठंडा रखने में भी मदद करता है। मैंने चेन्नई में रहते हुए आइस एप्पल काफी खाया है। आइस एप्पल की सबसे खास बात मुझको यही लगती है कि इसमें पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक बार 3 से 4 आइस एप्पल खाने के बाद आपको लंबे समय तक प्यास नहीं लगती है और शरीर भी अंदर से एनर्जेटिक महसूस करता है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हुए मैं आपको बताने जा रही हूं गर्मियों में आइस एप्पल खाने के फायदे और नुकसान के बारे में।

क्या है आइस एप्पल?

आइस एप्पल ताड़ के पेड़ से मिलने वाला एक मौसमी फल है। इसका अंदरूनी हिस्सा जेली जैसा और काफी मुलायम होता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे प्राकृतिक कूलिंग फ्रूट माना जाता है।

आइस एप्पल में प्रोटीन होता है। (this image Generated by Chatgpt)

आइस एप्पल की न्यूट्रिशनल वैल्यू

जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि 100 ग्राम आइस एप्पल में लगभग 1 ग्राम फाइबर, 43 कैलोरी, 10 से 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, सी, थोड़ी मात्रा में कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। डाइटिशियन बताती हैं कि आइस एप्पल की सबसे अच्छी खासियत यही है कि इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है और फाइबर होता है। यह दोनों ही चीजें गर्मी में सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं।

गर्मियों में आइस एप्पल खाने के 5 फायदे

आइस एप्पल की तासीर ठंडी मानी जाती है। इसे खाने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और लू लगने का खतरा कम हो सकता है। डाइटिशियन प्रांजल कुमत बताती हैं कि आइस एप्पल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आइस एप्पल खाने के बाद शरीर लंबे समय तक हाइड्रेट रहता है। जिन लोगों को गर्मी में ज्यादा पसीना आता है, उनके लिए यह फल काफी फायदेमंद है। आइस एप्पल में फाइबर मौजूद होता है, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। इससे कब्ज और पेट में जलन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। गर्मियों में वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी यह फल फायदेमंद होता है। कम कैलोरी और ज्यादा पानी होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती है। तेज धूप और ज्यादा तापमान होने के कारण जिन लोगों को स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है। उनके लिए भी आइस एप्पल खाना बहुत फायदेमंद होता है। आइस एप्पल शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखकर त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है।

गर्मी में आइस एप्पल खाने के नुकसान

डाइटिशियन कहती हैं कि कोई चीज जितनी ज्यादा फायदेमंद होती है, अगर उसे गलत तरीके से और बहुत अधिक मात्रा में खाया जाए तो वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। आइस एप्पल खाने से आपको विभिन्न नुकसान हो सकते हैं। फाइबर होने के कारण ज्यादा आइस एप्पल खाने से कुछ लोगों को दस्त या पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आइस एप्पल में नेचुरल चीनी होती है। डायबिटीज के मरीज अगर इसको ज्यादा खाएं तो ब्लड शुगर बढ़ने की परेशानी हो सकती है। आइस एप्पल बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है। अगर यह ताजा न हो तो फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है।

आइस एप्पल गर्मियों का बेहद हेल्दी और रिफ्रेशिंग फल माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देने, पानी की कमी दूर करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। हालांकि, हर चीज की तरह इसका सेवन भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर सही तरीके से खाया जाए तो आइस एप्पल गर्मियों में शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा और एनर्जेटिक बनाए रखने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

Disclaimer: गर्मियों में आइस एप्पल खाते समय फूड एलर्जी की टेस्टिंग जरूर करें। अगर आपके परिवार में किसी को आइस एप्पल से एलर्जी रही है तो इसे बिल्कुल न खाएं

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