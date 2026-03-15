गर्मी की डाइट में शामिल करें खसखस, मिलेगी ठंडक और हड्डियां बनेंगी मजबूत

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Poppy Seeds Benefits in Hindi: Poppy Seeds ke Fayde: खसखस पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खसखस में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। खसखस खाने से मस्तिष्क के कार्य में भी सुधार होता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। खसखस को गर्मियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। गर्मियों में खसखस खाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं ठीक होती हैं। यह पेट को ठंडक पहुंचाता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मी में खसखस खाने के फायदे-
खसखस की तासीर ठंडी होती है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। अगर आप गर्मियों में खसखस का सेवन करेंगे, तो इससे शरीर को ठंडक मिलेगी। खसखस खाने से पेट और सीने की जलन को भी शांत करने में मदद मिलती है। खसखस खाने से गर्मी की वजह से होने वाली बेचैनी, घबराहट और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं।
खसखस, मानसिक सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। खसखस, तंत्रिकाओं को शांत करने में मदद करते हैं। अगर आप नियमित रूप से खसखस का सेवन करेंगे, तो इससे तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है।
गर्मियों में खसखस खाने से हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। खसखस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियां मजबूत बनाती हैं और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती हैं।
गर्मी की वजह से पाचन-तंत्र गड़बड़ा जाता है। ऐसे में खसखस का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। खसखस में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो पाचन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। अगर आप रोजाना खसखस खाएंगे, तो इससे पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
आप गर्मियों में खसखस का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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