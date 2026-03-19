गर्मी में गोंद कतीरा कैसे खाएं? सही तरीका जान लेंगे तो शरीर को ज्यादा फायदा

Garmiyo main Gond Katira Khane ke Fayde: गोंद कतीरा गर्मियों के लिए एक प्राकृतिक और असरदार उपाय है, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं, इसके सेवन के तरीकों के बारे में।

देशभर में गर्मी का कहर अभी से देखने को मिल रहा है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज गर्मी, लू, डिहाइड्रेशन और शरीर में गर्मी बढ़ने जैसी कई समस्याएं लेकर आता है। ऐसे में गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडक देने के लिए गोंद कतीरा का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक गोंद है जो पेड़ों (खासकर Astragalus प्रजाति) से प्राप्त होता है।

यह सूखे रूप में सख्त और पारदर्शी होता है, लेकिन पानी में भिगोने पर फूलकर जेली जैसा हो जाता है। इसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में बड़ी मात्रा में लोग गोंद कतीरा का सेवन (Garmiyo main Gond Katira Khane ke Fayde) करते हैं।

गर्मियों में गोंद कतीरा खाने के फायदे

डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि गोंद कतीरा की सबसे बड़ी खासियत है इसका कूलिंग इफेक्ट। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करता है और लू से बचाने में मदद करता है। गर्मियों में गोंद कतीरा खाने से शरीर अंदर से ठंडा रहता है। तेज गर्मी के कारण शरीर से पसीने के रूप में पानी निकलने लगता है। इससे शारीरिक कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। गोंद कतीरा पानी को शरीर में बनाए रखने में मदद करता है। गर्मियों में अक्सर लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी भी होती है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में इसको खाने से कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। डाइटिशियन बताती हैं कि गर्मियों में गोंद कतीरा खाना सिर्फ सेहत के लिहाज से नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। गोंद कतीरा शरीर को अंदर से ठंडा रखकर त्वचा को हेल्दी बनाता है। यह पिंपल्स, रैशेज और सनबर्न जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। गोंद कतीरा शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। गर्मियों में अक्सर महिलाओं में यूटीआई की परेशानी देखी जाती है। इस परेशानी को दूर करने में भी गोंद कतीरा फायदेमंद होता है। गोंद कतीरा शरीर की गर्मी को कम करके यूरिन इंफेक्शन और जलन जैसी समस्याओं में राहत देता है।

गर्मियों में गोंद कतीरा खाने का सही तरीका क्या है?

डाइटिशियन कहती हैं कि यह बात बिल्कुल सही है कि गर्मियों में गोंद कतीरा खाना फायदेमंद होता है, लेकिन गोंद कतीरा का सेवन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, तभी इसके पूरे फायदे आपको मिलते हैं। भिगोकर सेवन करें- 1 से चम्मच गोंद कतीरा रातभर पानी में भिगो दें। सुबह यह फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। आप इस गोंद कतीरा को शरबत, पानी या दूध में मिलाकर पी सकते हैं। फालूदा में डालकर खाएं- गोंद कतीरा को फालूदा में डालकर भी खाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और फायदे दोनों बढ़ जाते हैं। गोंद कतीरा शरबत- गोंद कतीराको आप गर्मियों में शरबत के तौर पर भी ले सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा लें। इसे ठंडा दूध या पानी, चीनी या शहद मिलाकर पिएं।

गोंद कतीरा कब और कितना खाएं?

गर्मियों में सुबह खाली पेट या दिन में किसी भी समय गोंद कतीरा का सेवन किया जा सकता है। एक दिन में 2 से 3 चम्मच गोंद कतीरा खाना पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा मात्रा में अगर गोंद कतीरा खाया जाए तो इस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं।

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Highlights

गर्मियों में गोंद कतीरा खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है।

गोंद कतीरा त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।