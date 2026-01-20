kabj mein papita khane ke fayde | कब्ज में पपीता खाने के फायदे

क्या आप भी घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं? तो सोने से पहले बस खा लें 1 कटोरी पपीता, सुबह झट से साफ होगा पेट

Benefits of eating Papaya at Night to Relieve Constipation : रात को सोने से आधा घंटा पहला 1 कटोरी पपीता खाया जाए तो सुबह घंटों टॉयलेट में बैठने की जरूरत नहीं है। पपीता मल को मुलायम बनाकर पेट को साफ करता है।

Does eating papaya at night relieve constipation: सुबह आपका पेट साफ नहीं होता है और इसकी वजह से पूरा दिन मूड खराब होने की समस्या होती है? अगर हां, तो अपनी डाइट में 1 कटोरी पपीता को शामिल करें। रात को सोने से पहले 1 कटोरी पपीता खाने से मल मुलायम बनता है।

इससे पेट सुबह अच्छे से तरीके से साफ होता है और आपको कब्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। तो चलिए देर किस बात की है, आइए जानते हैं रात को 1 कटोरी पपीता खाने से कब्ज की समस्या कैसे दूर होती (Kabj Mein Papita Khane ke Fayde) है?

पपीता कब्ज की समस्या कैसे दूर करता है?

मल मुलायम बनता है- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर प्रकाशित रिसर्च बताती है कि पपीते में भरपूर मात्रा में डायटरी फाइबर होता है। जब आप रात को सोने से पहले 1 छोटी कटोरी पपीता खाते हैं, तो ये आंतों में जाकर पानी सोखता है। इससे मल मुलायम बनती है और मल का वॉल्यूम भी बढ़ाता है। इससे आंतों पर पड़ने वाला दवाब ज्यादा होता है। जिससे सुबह मल आसानी से बाहर निकल जाता है। आंतों की मसाज होती है- रात को पपीता खाने से आंतों की मूवमेंट बढ़ती है। पपीते के पोषक तत्व पेरीस्टाल्टिक मूवमेंट तेज करते हैं। इससे आंतों की नेचुरल एक्सरसाइज होती है। इससे पेट प्राकृतिक रूप से साफ हो जाता है और आपको सुबह घंटों तक टॉयलेट में बैठने की जरूरत नहीं होती है। पाचन सुधारता है- पपीते में मौजूद Papain Enzyme होते हैं ये बात हम सभी को पता है। रात को पपीता खाने से खाना तेजी से पचता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन भी आसानी हो जाता है। रात को पपीते खाने से आंतों की गंदगी सही तरीके से घुलती है और ब्लॉकेज खत्म होता है। ये प्रक्रिया पूरी रात चलती है, जिसके कारण सुबह पेट बिना किसी प्रेशर के ही साफ हो जाता है। टॉक्सिन को बाहर निकालता है- पपीते के पोषक तत्व शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इससे लिवर और किडनी दोनों ही डिटॉक्स होते हैं। रात को पपीता खाने से आंतों की परत सही तरीके से साफ होती है और अंदर जमा हुई पुरानी गंदगी भी मल के जरिए शरीर के बाहर आ जाती है। कई रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है रात को पपीता खाने से पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है- पपीते में विटामिन-बी, विटामिन-सी, फाइबर, पोटैशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर पाचन तंत्रिका के काम को सुधारते हैं। पपीता खाने से पाचन तंत्रिका पर पड़ने वाला अतिरिक्त दवाब कम होता है और ये कब्ज की समस्या को धीरे-धीरे कम करने लगता है।

कब्ज दूर करने के लिए पपीता कैसे खाएं- Best Way To Eat Papaya At Night

कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए रात को डिनर के 1 घंटे के बाद पपीता खाना चाहिए।

को दूर करने के लिए रात को डिनर के 1 घंटे के बाद पपीता खाना चाहिए। पपीता हमेशा ताजा कटा हुआ होना चाहिए। पपीते को बिना नमक और चीनी के खाना चाहिए।

कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए रात को 150 से 200 ग्राम (1 कटोरी) पपीता खाना चाहिए।

रात को 1 कटोरी पपीता खाने के बाद 10 मिनट वॉक जरूर करें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।