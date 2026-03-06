Add The Health Site as a
रोज सुबह खाएं खजूर और अंजीर, सेहत को मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे

Dates and Figs Benefits: अंजीर और खजूर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर आप रोज सुबह इन दोनों का सेवन करेंगे, तो इससे कई लाभ मिलेंगे।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Written by Anju Rawat |Published : March 6, 2026 3:32 PM IST

Dates and Figs Benefits in Hindi: अंजीर और खजूर पोषक तत्वों से भरपूर सूखे मेवे हैं। ये फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और आयरन के बेहतरीन स्रोत हैं। अंजीर में कैल्शियम और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो हड्डियों और पाचन के लिए जरूरी होते हैं। खजूर में पोटैशियम और विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स अधिक होते हैं, जो हृदय और मस्तिष्क की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। आपको अपनी डाइट में खजूर और अंजीर को जरूर शामिल करना चाहिए। रोज सुबह खाली पेट अंजीर और खजूर खाने से कई रो दूर होते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि अंजीर और खजूर खाने के फायदे क्या हैं(Anjeer or Figs Khane ke Fayde)?

कब्ज से छुटकारा दिलाए

अंजीर और खजूर फाइबर से भरपूर होते हैं। पाचन क्रिया में सुधार करने के लिए आप अंजीर और खजूर का सेवन कर सकते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखते हैं। अंजीर और खजूर खाने से पाचन-तंत्र मजबूत बनता हैऔर इससे जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। अंजीर और खजूर खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें ठीक होती हैं। सुबह इन दोनों को खाने से कब्ज से छुटकारा मिल सकता है।

जोड़ों के दर्द में आराम

अगर आप रोज सुबह खजूर और अंजीर का सेवन करेंगे, तो इससे हड्डियों को मजबूती मिलेगी। खजूर और अंजीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द से राहतदिलाते हैं। अंजीर और खजूर खाने से हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। अगर आप नियमित रूप से अंजीर और खजूर का सेवन करेंगे, तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम होगा।

हार्ट हेल्थ में सुधार करे

खजूर और अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हार्ट हेल्थ में सुधार करते हैं। अंजीर और खजूर खाने से दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है। इनमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। खजूर और अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है। अगर आप रोज सुबह इन दोनों का सेवन करेंगे, तो दिल की बीमारियों का खतराभी कम हो जाएगा। दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक महीने तक रोजाना खजूर और अंजीर का सेवन जरूर करें।

त्वचा का निखार बढ़ाए

अंजीर और खजूर खाने से त्वचा को भी लाभ मिलता है। अंजीर और खजूर, दोनों ड्राई फ्रूट्स स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। इन दोनों का सेवन करने से त्वचा का निखार बढ़ता है और दाग-धब्बे भी दूर होते हैं। अंजीर और खजूर खाने से त्वचा की चमक बढ़ती है। स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको अंजीर और खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए।

खजूर और अंजीर का सेवन कैसे करें?

आप रोज सुबह खाली पेट अंजीर और खजूर का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप 2-2 अंजीर और खजूर को पानी में रातभर भिगोकर रख दें। सुबह उठकर अंजीर और खजूर का सेवन करें। आप चाहें तो इस पानी को उबालकर पी भी सकते हैं। अंजीर और खजूर खाने से सेहत को कई लाभ भी मिलते हैं।

Highlights:

  • अंजीर और खजूर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
  • आप सुबह खाली पेट अंजीर और खजूर का सेवन कर सकते हैं।
  • अंजीर और खजूर खाने से खून की कमी पूरी होती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने