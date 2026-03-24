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चांदी के गिलास का पानी होता है बेहद फायदेमंद, रोज पीने से दूर हो जाएंगी ये 4 समस्याएं

चांदी के गिलास में पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। अगर आप रोजाना चांदी के गिलास में पानी पिएंगे, तो इससे सेहत और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं।

चांदी के गिलास का पानी होता है बेहद फायदेमंद, रोज पीने से दूर हो जाएंगी ये 4 समस्याएं
चांदी के गिलास में पानी पीने के फायदे
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Shrey Sharma

Written by Anju Rawat |Published : March 24, 2026 6:31 PM IST

Drinking Water in Silver Glass: भारतीय परंपरा में धातुओं के बर्तनों का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। पहले के समय में लोग तांबे, पीतल और चांदी के बर्तनों में खाना खाते और पानी पीते थे। आयुर्वेद में चांदी को सेहत के लिए बेहद लाभकारी बताया गया है। आज के समय में लोग स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। लेकिन, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं। चांदी के गिलास में पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है। चांदी को आयुर्वेद में शीतल धातु कहा जाता है। चांदी के बर्तन में पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं चांदी के गिलास में पानी पीने के फायदे-

चांदी के गिलास में पानी पीने के फायदे

1. शरीर को ठंडक मिलती है

चांदी को ठंडी तासीर वाली धातु माना जाता है। इसलिए चांदी के गिलास में पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। चांदी के गिलास का पानी पीने से गर्मियों में होने वाली समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है।

2. बैक्टीरिया को नष्ट करता है

चांदी के बर्तन में रखा पानी बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने में मदद करता है। चांदी की सतह पर बैक्टीरिया ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते हैं। पुराने समय में पानी को शुद्ध रखने के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था।

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3. पाचन के लिए लाभकारी

चांदी के बर्तनों का पानी पाचन-तंत्र के लिए काफी अच्छा होता है। चांदी के गिलास का पानी पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। चांदी के बर्तन का पानी पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है

4. त्वचा का निखार बढ़ता है

चांदी के गिलास में पानी पीने से त्वचा का निखार कई गुना बढ़ता है। अगर आप कुछ दिनों तक रोजाना चांदी के गिलास में पानी पिएंगे, तो इससे त्वचा की रंगत भी साफ होगी। चांदी के गिलास में पानी पीने से मुंहासों से छुटकारा मिल सकता है और स्किन हेल्दी बनी रहती है।

क्या कहती है रिसर्च?

रिसर्च के अनुसार, चांदी के गिलास में पानी पीने से कई तरह के जीवाणु नष्ट होते हैं। रिसर्च में पता चला है कि अगर चांदी के गिलास में एक घंटे तक पानी रखा जाए तो शिगेला डिसेंटेरिया, विब्रियो कोलेरा O1 और साल्मोनेला टाइफी जैसे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि शिगेला बैक्टीरिया पाचन-तंत्र के संक्रमण का कारण बन सकता है। विब्रियो कोलेरा O1, हैजा नामक बीमारी का कारण बन सकता है, जिसमें रोगी को गंभीर दस्त लगते हैं। साल्मोनेला टाइफी गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं और बुखार का कारण बन सकता है। अगर चांदी के गिलास में पानी पिया जाए तो इन रोगों से बचा जा सकता है।

चांदी के गिलास में दूध पीना होता है ज्यादा फायदेमंद

डॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं कि चांदी के गिलास में दूध पीना भी बेहद लाभकारी होता है। अगर आप चांदी के गिलास में दूध पिएंगे, तो इससे शरीर को चांदी के सभी लाभ आसानी से मिल जाएंगे। चांदी के गिलास में दूध पीने से पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More