खाली पेट चाय-कॉफी पीने से होती है सीने में जलन तो आज से करें यह 1 काम, कब्ज भी होगी दूर

कैफीन वाले ड्रिंक्स पीने से मेटाबॉलिज्म (metabolism) प्रभावित होता है और शरीर से वेट लॉस की प्रक्रिया स्लो हो जाती है।

Benefits of drinking water empty stomach: सुबह एक कप चाय या एक कप गर्मागर्म कॉफी पीकर लोग अपने दिन की शुरूआत करते हैं। यह एक ऐसी आदत है जो लगभग हर व्यक्ति में होती है। कोई चाय पीता है तो कोई हर्बल टी, वहीं कुछ लोग मॉर्निंग टी के तौर पर लेमन टी या ग्रीन टी जैसे ड्रिंक्स का सेवन करते हैं जबकि, कुछ लोग ब्लैक कॉफी या फिल्टर कॉफी पीना पसंद करते हैं। लेकिन, एक्सपर्ट्स के अनुसार यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जानकारों के अनुसार, चाय पीने से जहां लोगों को सुबह नींद खुलने और सुस्ती भगाने में मदद होती है। लेकिन, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है और हाजमा बिगड़ सकता है। (Benefits of drinking water empty stomach in Hindi)

दरअसल, चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पेट में मौजूद एसिड को बढ़ा देता है और इससे मुंह, फूड पाइप और गट में मौजूद बैक्टेरिया (Gut Bacteria) को साफ करने में दिक्कत आ सकती है। इससे, मेटाबॉलिज्म (metabolism) प्रभावित होता है और वेट लॉस की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। इससे इनडाइजेशन (indigestion) और छाती में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कैफीन एक मूत्रवर्धक (diuretic) है इसीलिए चाय या कॉफी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या (dehydration problem) हो सकती है। ऐसे में चाय या कॉफी पीने से पहले एक गिलास पानी पीने से अधिक लाभ हो सकता है। (drinking water before tea or coffee health benefits)

सुबह खाली पेट पानी पीना क्यों है फायदेमंद (Benefits of drinking water on empty stomach in morning)

जानकारों के अनुसार सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर को हाइड्रेटेड (ways to hydrate body) रखने में मदद होती है। रातभर पानी ना पीने की वजह से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। ऐसे में पानी पीने से इस प्रकार के फायदे होते हैं-

छाती में जलन (heartburn) और एसिडिटी (acidity) से आराम मिलता है।

इससे सिरदर्द (headaches) से भी आराम मिलता है।

इससे बाउल मूवमेंट (bowel movement) बेहतर होता है और कॉन्स्टिपेशन (constipation) की समस्या से आराम मिलता है।

मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से वेट लॉस (Weight Loss) में मदद होती है।

गर्म चाय या कॉफी पीने से पहले पानी पीने से मुंह के टिश्यूज को सुरक्षित रख जा सकता है और इस तरह गर्म चाय-कॉफी पीने से मुंह में छाले पड़ने या माउथ अल्सर (ways to prevent mouth ulcer) से बचा जा सकता है। (ways to minimize harm of hot tea or coffee)