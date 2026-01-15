रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में क्या मिलाकर पीने से होगा पेट साफ, कब्ज की दवा की नहीं पड़ेगी जरूरत

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Lukewarm Water with Ghee Benefits in Morning in Hindi: हर किसी की हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है कि अनहेल्दी डाइट हैबिट्स, स्ट्रेस और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को हम अपने आम जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। हालांकि, लंबे समय तक कब्ज की समस्या रहे तो गैस, एसिडिटी, सिरदर्द और भूख न लगने जैसी परेशानियां भी सामने आती हैं, जिसे इग्नोर करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। ऐसे में क्यों न दवाओं पर निर्भर होने के बजाय आयुर्वेद में बताए गए प्राकृतिक उपायों को अपनाया जाए, जो अधिक सुरक्षित और असरदार साबित होते हैं। ऐसा ही एक सरल उपाय है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में देसी घी मिलाकर पीना। अध्ययन बताते हैं कि देसी घी पाचन तंत्र को चिकनाई देता है और आंतों की गतिविधि को सक्रिय करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं कैसे किया जाए इसका सेवन।
घी वसा का एक रूप से है, जो आंतों को चिकना बनाता है। इससे मल आसानी से बाहर निकल जाता है और गुनगुना पानी पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से यह कब्ज को जड़ से खत्म करने में मदद करता है और आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगता है। जिन लोगों को कब्ज के साथ जीने की आदत और बार-बार दवाएं लेकर पेट साफ करने की आदत पड़ गई है, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
अध्ययन बताते हैं कि घी पाचन अग्नि को संतुलित करता है। इससे भोजन सही तरीके से पचता है और गैस, अपच व एसिडिटी जैसी समस्याएं सामने नहीं आती हैं। कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है, जो कि धीरे-धीरे कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। खराब पाचन एक नहीं बल्कि कई बीमारियों का कारण बन सकता है और इन सभी से बचने के लिए सही पाचन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कब्ज की एक बड़ी वजह आंतों का सूखापन भी होता है। असल में घी आंतों को पोषण देता है और उनकी अंदरूनी परत को मुलायम बना देता है, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है और जब उसे वह चिकनाहट नहीं मिलती तो कब्ज की समस्या सामने आती है। अगर आंत खराब हैं, तो सिर्फ पाचन प्रणाली नहीं बल्कि शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं और कई रोग होने का खतरा बढ़ जाता है।
सुबह सुबह जब पेट आसानी से साफ हो जाता है तो शरीर पूरे दिन हल्का-हल्का महसूस करता है और शरीर में दिनभर के लिए ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही, इसका असर आपकी त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई देने लगता है। आजकल थकान व कमजोरी लोगों के लिए आम समस्या बनती जा रही है, जिससे निपटने के लिए रोजाना सुबह गुनगुना पानी पीना काफी फायदेमंद हो सकता है।
आप सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच देसी घी मिलाएं और उसे पी लें। हां इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाएं। हालांकि आप इसके सेवन की शुरुआत में आधा चम्मच घी से भी शुरू कर सकते हैं। मगर अधिक मात्रा में घी न लें। गंभीर पेट संबंधी समस्या या किसी बीमारी में इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वहीं कब्ज अगर लंबे समय से है, तो भी डॉक्टर से दिखाना जरूरी है क्योंकि यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
