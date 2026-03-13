Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Lassi Pine ke Kya Fayde Hai: गर्मियां शुरू होते ही शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हम तरह-तरह की ड्रिंक्स का सेवन करने लगते हैं। इनमें नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और लस्सी सबसे आम हैं। आज हम लस्सी के बारे में बात करेंगे कि गर्मियों में लस्सी पीना क्यों फायदेमंद है? आपको बता दें कि लस्सी में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। लस्सी में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, पोटैशियम, विटामिन डी और विटामिन बी12 भी पाए जाते हैं। लस्सी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करती है। लस्सी पीने से पाचन में सुधार होता है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स गर्मियों में रोजाना लस्सी पीने की सलाह देते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मियों में लस्सी पीने के फायदे-
गर्मियों में तेज धूप की वजह से शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। इसकी वजह से पेट में जलन होना भी बेहद आम है। ऐसे में लस्सी पीना फायदेमंद हो सकता है। गर्मियों में लस्सी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहती है। लस्सी की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में अगर आप रोजाना एक गिलास लस्सी पिएंगे को इससे शरीर का तापमान कंट्रोल में रहेगा और पानी की कमी से भी बचाव होगा।
ज्यादा गर्मी की वजह से पाचन-तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। गर्मियों में पेट में जलन, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में लस्सी पीना लाभकारी साबित हो सकता है। लस्सी में प्रोबायोटिक होते हैं, जो पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। अगर आप गर्मी में रोजाना एक गिलास लस्सी पिएंगे तो इससे पाचन क्रिया में सुधार होगा। लस्सी पीने से कब्ज, एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याएं भी दूर होंगी। लस्सी पीने से पेट को ठंडक मिलती है और पेट-सीने की जलन भी शांत होती है।
गर्मी की वजह से सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। खासकर, जब कोई व्यक्ति धूप में ज्यादा समय बिताता है तो लो बीपी की वजह से उसे चक्कर आ सकते हैं और उसे कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए गर्मी से बचाव के लिए आपको लस्सी जरूर पीना चाहिए। लस्सी में प्रोटीन और नेचुरल शुगर होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लस्सी पीने से सुस्ती और कमजोरी भी दूर होती है।
लस्सी में कैल्शियम, पोटैशियम और विटामिन-डी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए लस्सी को हड्डियों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। लस्सी पीने से हड्डियों से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। इसलिए अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो लस्सी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।
गर्मी में लू लगना एक सबसे आम समस्या है। लू की वजह से सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, दिल की धड़कन तेज होना, बेहोशी, पसीना आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों में लस्सी जरूर पीनी चाहिए। रोजाना एक गिलास लस्सी पीने से शरीर को लू लगने से बचाया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
