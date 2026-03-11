Add The Health Site as a
Ginger Honey Lemon Water: शहद, नींबू और अदरक का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप रोज सुबह इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा।

रोज सुबह गर्म पानी में डालकर पिएं शहद, अदरक और नींबू, सेहत को मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Written by Anju Rawat |Updated : March 11, 2026 2:50 PM IST

Lemon Ginger Honey Water Benefits: स्वस्थ बने रहने के लिए हर व्यक्ति तरह-तरह की चीजों का सेवन करता है। खासकर, अगर सुबह की बात करें, तो ज्यादातर लोग डिटॉक्स ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। इस ड्रिंक को पीने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ आसानी से निकल जाते हैं। कोई चिया सीड्स ड्रिंक पीता है, तो कोई गुनगुना पानी पीता है। लेकिन, सिर्फ गर्म पानी पीने से आपको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। आप इसमें शहद, अदरक और नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं। इस पानी को पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं सुबह अदरक, शहद और नींबू का पानी पीने के फायदे (Adrak Shahad or Nimbu ka Pani Pine ke Fayde)-

1. शरीर की इम्यूनिटी बनेगी मजबूत

अगर आप रोज सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस, अदरक और शहद को मिक्स करके पिएंगे, तो इससे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इस पानी को पीने से सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से बचाव होगा। इस ड्रिंक को पीने से मौसमी बीमारियां भी ठीक होती है।

2. कब्ज से छुटकारा मिलता है

गुनगुने पानी में नींबू का रस, अदरक और शहद मिलाकर पीने से कब्ज से छुटकारा मिलता है। इस पानी को पीने से पाचन-तंत्र मजबूत बनता है और इससे जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। इस पानी को पीने से गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याएं भी ठीक होती हैं। अगर आप रोज सुबह इस पानी को पिएंगे तो इससे सुबह पेट आसानी से साफ हो जाएगा।

3. वेट लॉस में असरदार

अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो अपनी डाइट में नींबू, अदरक और शहद का पानी जरूर शामिल करें। इस पानी को पीने से वेट लॉस में काफी मदद मिलेगी। रोजाना इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पाचन क्रिया में सुधारहोता है। इसलिए अगर आप रोजाना इस पानी को पिएंगे तो आपका वजन धीरे-धीरे कम होने लगेगा। इस ड्रिंक को पीने से फैट बर्न की प्रक्रिया बेहतर होती है।

4. शरीर को डिटॉक्स करने में मदद

अगर आप रोजाना नींबू, अदरक और शहद का पानी पिएंगे तो इससे शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलेगी। इस पानी को पीने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस पानी को पीने से शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है।

5. त्वचा का निखार बढ़ाए

नींबू में विटामिन सी होता है, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप रोज सुबह नींबू, अदरक और शहद का पानी पिएंगे तो इससे त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाएगा। इस पानी को पीने से शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करने में भी मदद मिलती है। इस पानी को पीने से शरीर में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ आसानी बाहर निकल जाते हैं और इसका असर त्वचा पर भी देखने को मिलता है। अगर आप रोजाना गुनगुने पानी में नींबू, शहद और अदरक का रस मिलाकर पिएंगे, तो इससे चेहरे के दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे रिमूव होने लगेंगे।

Highlights:

  • शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं।
  • नींबू का रस शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है।
  • अदरक का पानी पाचन क्रिया में भी सुधार करता है।
  • शहद त्वचा के लिए लाभकारी होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

