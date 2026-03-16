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गर्मियों में जरूर पिएं छाछ, पेट की जलन होगी शांत और लू से होगा बचाव

Buttermilk Benefits in Hindi: छाछ जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह पेट को ठंडक पहुंचाता है। इसलिए गर्मी में इसका सेवन करना फायदेमंद माना जाता है।

गर्मियों में जरूर पिएं छाछ, पेट की जलन होगी शांत और लू से होगा बचाव
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Written by Anju Rawat |Published : March 16, 2026 2:43 PM IST

Chhachha Pine ke Fayde:  गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हम सभी तरह-तरह की ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। लेकिन, हम में से ज्यादातर लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, इससे इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती है लेकिन अगर लंबे समय तक इनका सेवन किया जाए तो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए गर्मियों में आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स पीनी चाहिए, जो सेहत के लिहाज से भी अच्छी होती है। इसमें छाछ भी एक है, छाछ पीने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं। छाछ की तासीर ठंडी होती है और इसे पीने से शरीर की गर्मी शांत होती है। अगर आप रोज सुबह या दोपहर में छाछ का सेवन करेंगे, तो इससे गर्मियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मियों में छाछ पीने के फायदों के बारे में (Garmi me Chhachh Pine ke Fayde)-

छाछ में कौन-से पोषक तत्व पाए जाते हैं?

छाछ पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम, पोटैशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपनी समर डाइट (Summer) में छाछ जरूर शामिल करना चाहिए।

शरीर को हाइड्रेट रखता है

गर्मियों में शरीर में तेजी से पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में छाछ पीना फायदेमंद हो सकता है। छाछ पीने से शरीर हाइड्रेट हो जाता है और पानी की कमी पूरी होती है। छाछ पीने से इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहता है। छाछ में पोटैशियम और सोडियम होते हैं, जो पानी की कमी को पूरा करते हैं। अगर आप गर्मियों में रोजाना छाछ पिएंगे, तो इससे शरीर की कमजोरी को दूर किया जा सकता है।

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पाचन में सुधार करता है

छाछ में कई ऐसे गुण होते हैं, जो पाचन-तंत्र को मजबूत बनाता है। छाछ में प्रोबायोटिक्स गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। छाछ पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप रोजाना छाछ का सेवन करेंगे, तो इससे एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। छाछ पीने से ब्लोटिंग से छुटकारा मिलता है और पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करता है।

पेट की जलन शांत करे

गर्मियों में पेट में गर्मी बढ़ जाती है, इसकी वजह से जलन और इरिटेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए आपको गर्मियों में छाछ जरूर पीना चाहिए। गर्मियों में छाछ पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। छाछ पीने से शरीर में शीतलता बनी रहती है। इससे गर्मी की वजह से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं और एसिडिटी, पेट और सीने की जलन में आराम मिलता है।

शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए

छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। अगर आप रोजाना छाछ पिएंगे तो इससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा। छाछ पीने से मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अगर आप छाछ पिएंगे, तो इससे गर्मियों की समस्याएं दूर होंगी और व्यक्ति स्वस्थ महसूस करेगा।

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Highlights:

  • गर्मियों में एक गिलास छाछ जरूर पिएं।
  • छाछ पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है।
  • छाछ पीने से शरीर को ठंडक मिलती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More