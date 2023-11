Dal for constipation: सर्दियों में खूब खाएं पालक वाली दाल, टॉयलेट में जाते ही 2 मिनट में हो जाएगा पेट साफ

Benefits of dal palak: पूरी तरह से कब्ज से छुटकारा पाना है, तो दवाओं के भरोसे न बैठकर अपनी डाइट को बदलें। जानें कब्ज के छुटकारा पाने के लिए इस दाल को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें।

Important diet change to get rid of constipation: कब्ज एक ऐसी बीमारी है, जो ज्यादातर हमारी खराब लाइफस्टाइल हैबिट्स और अनहेल्दी डाइट के कारण ही होती है। दवाओं की मदद से इस से छुटकारा तो पाया जा सकता है, लेकिन इन दवाओं का इस्तेमाल बंद करने के बाद फिर से कब्ज की समस्या होने लगती है, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव नहीं ला पाते हैं। इसलिए यदि कब्ज को जड़ से खत्म करना है, तो सिर्फ दवाओं या घरेलु उपचारों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी डाइट में ही कुछ जरूरी बदलाव करें। खाने को इस तरीके से बनाएं या फिर उसमें ऐसी चीजें डालें जो खुद कब्ज को दूर करने में आपकी मदद करें। पालक की दाल आपकी कब्ज को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में।

कब्ज के लिए पालक की दाल

चने की दाल तो आपने भी बहुत बार खाई होगी और अगर आपने चने की पालक के साथ बनाई हुई चने की दाल खाई है, तो आप भी उसका स्वाद जानते ही होंगे। अगर आपने नहीं खाई है, तो आप उसे एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए। साथ ही कब्ज व पाचन से जुड़ी अन्य समस्याओं का इलाज करने के लिए भी पालक वाली दाल का सेवन किया जा सकता है। पालक फाइबर से भरपूर होता है और चना व मूंग की दाल में भी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है।

रोज करें सेवन तो कब्ज गायब

अगर आप कब्ज से परेशान हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी। इन सब के साथ-साथ आपको रोजाना एक हफ्ते तक एक कटोरी पालक के साथ बनी हुई चने का मूंग की दाल का सेवन करना होगा। आप इसका सेवन किसी भी समय कर सकते हैं और अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप ज्यादा बार भी इसका सेवन कर सकते हैं। एक हफ्ते में ही आपकी कब्ज गायब हो जाएगी।

इसके बाद कब्ज को रखें मेंटेन

जब आपकी कब्ज ठीक हो जाए तो आप इस दाल का सेवन बंद भी कर सकते हैं और अगर आपको इसका सेवन करना अच्छा लगता है, तो पूरी सर्दियां आप इसे खा सकते हैं। लेकिन साथ ही में आपको अपनी डाइट को हेल्दी रखना है और लाइफस्टाइल को भी हेल्दी रखना है।