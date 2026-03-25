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खाली पेट आंवला खाने से क्या होता है? जानें, किन-किन परेशानियों में है फायदेमंद

अगर आप रोजाना खाली पेट आंवला खाते हैं, तो इससे शरीर की कई तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं रोजाना खाली पेट 1 आंवला खाने से क्या हो सकता है?

खाली पेट आंवला खाने से क्या होता है? जानें, किन-किन परेशानियों में है फायदेमंद
Khali pet amla khane ke fayde
VerifiedMedically Reviewed By: Kamini Sinha

Written by Kishori Mishra |Published : March 25, 2026 10:55 AM IST

Khali pet amla khane ke fayde : आंवला विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। यह कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है। आंवला का सेवन हम कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बेहतरीन लाभ चाहते हैं, तो खाली पेट इसका सेवन करें। खाली पेट आंवला  खाने से इसके दोगुने फायदे हो सकते हैं। हालांकि, खाली पेट सीमित और सही तरीके से इसका सेवन करना चाहिए। इस विषय की अधिक जानकारी के  लिए हमने डाइट मंत्रा क्लीनिट की डायटीशियन कामिनी सिंहा से बातचीत की है। आइए डायटीशियन से जानते हैं खाली पेट आंवला खाने से सेहत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

खाली पेट आंवला खाने से क्या होता है?

अगर आप नियमित रूप से 1 आंवला खाली पेट खाते हैं, तो  इससे आपकी स्किन से लेकर बालों की परेशानी दूर हो सकती है। साथ ही यह आपकी कई तरह की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं क्या है खाली  पेट आंवला खाने से फायदे-

स्किन की परेशानी होगी कम

आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपकी स्किन लंबे समय तक जवां नजर आती है। इसके अलावा आंवला खाने से आपकी स्किन में कसावट आती है। इससे झुर्रियां और फाइन-लाइंस को कम किया जा सकता है।  ऐसे में अगर आप लंबे समय तक जवां दिखना चाहते हैं, तो रोजाना खाली पेट 1 आंवला जरूर खाएं।

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बालों की ग्रोथ बढ़ाए आंवला

नियमित रूप से खाली पेट आंवला खाने से बालों संबंधी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इसमें मौजूद गुण बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। साथ ही सफेद होते बालों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। यह बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। साथ ही बालों के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा  सकता है। इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जिससे बालों का रंग बेहतर हो सकता है। साथ ही बालों की चमक को बढ़ाने के लिए आप आंवला खा सकते हैं।

हार्ट  हेल्थ में करे सुधार

आंवला खाने से न सिर्फ स्किन और बालों को हेल्दी रखा जा सकता है, बल्कि इससे हार्ट हेल्थ में भी सुधार किया जा सकता है।अगर आप नियमित रूप से आंवला खाते हैं, तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम किया जा सकता है। साथ ही गुड  कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद किया जा सकता है। इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम किया जा सकता है। साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

ब्लड शुगर करे  कंट्रोल

आंवला का सेवन करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। यह डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नियमित रूप से आंवला खाने से डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है।

शरीर की सूजन होगी कम

आंवला विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में होने वाली सूजन को  कम कर सकते हैं। इससे गठिया में होने वाली सूजन से राहत मिल सकता है। साथ ही दर्द से भी आराम दिलाने में प्रभावी हो सकता है।

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Highlights

  • आंवला खाने से हार्ट हेल्थ में सुधार किया जा सकता है।
  • स्किन पर चमक लाने के लिए आंवला खा सकते हैं।
  • आंवला खाने से बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More