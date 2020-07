Benefits of Beetroot Tea in Hindi: लंबी उम्र तक जीने के लिए हेल्दी और पौष्टिक चीजों का सेवन करना जरूरी है। लेकिन, आजकल लोगों को तैलीय चीजें और जंक फूड्स का सेवन करना अधिक भाता है। ये सभी बीमारी, मोटापा बढ़ाने का कारण बनते हैं। इनके अधिक सेवन से इंफेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। शरीर कमजोर होने लगता है, क्योंकि पौष्टिक तत्वों की कमी होने लगती है। शरीर में सिर्फ फैट, कैलोरी एकत्रित होने लगती है। कुछ लोगों को दूध वाली चाय, कॉफी, कोल्डड्रिंक्स पीने की भी अधिक आदत होती है। Also Read - फायदे ही नहीं, चुकंदर के नुकसान भी जानना है जरूरी

बेहतर है कि इनकी जगह आप कुछ ऐसे पेय पदार्थ का सेवन करें, जो आपको अंदर से स्वस्थ भी बनाए। कई तरह के रोगों से भी बचाए। चुकंदर की चाय (Beetroot Tea in Hindi) पीना आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। चुकंदर में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे विटामिन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रेट आदि। चुकंदर की चाय पीने के सेहत लाभ (Benefits of Beetroot Tea) इस प्रकार हैं…

चुकंदर की चाय पीने के फायदे (Health benefits of beetroot tea)

1 चुकंदर (Beetroot) में बिटालेंस नामक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटीइंफ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होता है, शरीर को इंफेक्शन से बचाता है। यदि आप कोरोना महामारी में खुद को कोरोनावायरस से संक्रमित होने से बचाए रखना चाहते हैं, तो चुकंदर से बनी चाय पीना शुरू कर दें। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर भी है।

2 चुकंदर की चाय में आंवला जूस या आंवला पाउडर मिलाकर पीने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है।

3 चुकंदर की चाय पीने (chukandar ki chai ke fayde) से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें यह चाय जरूर पीनी चाहिए। चुकंदर में नाइट्रेट्स होता है। नाइट्रेट्स ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक एसिड को बढ़ाता है। इससे प्राकृतिक रूप से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। साथ ही चुकंदर की चाय पीने से हार्ट, मस्तिष्क, मांसपेशियों में ऑक्सीजन आसानी से पहुंचता है।

4 त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए भी चुकंदर की चाय पी सकते हैं। चुकंदर की चाय में विटामिन सी होता है, जो त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारता है। त्वचा में निखार आता है। यह चाय ब्लड प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है। इससे त्वचा की रंगत में निखार आता है।

5 पाचन जिन लोगों का खराब रहता है, उन्हें दूध वाली चाय की बजाय चुकंदर की चाय पीनी चाहिए। चुकंदर में विटामिन और नाइट्रेट्स होता है। यह पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। इससे खाना भी आसानी से पच जाता है और आप पेट की समस्याओं से बचे रहते हैं।

