डायबिटीज के मरीज जरूर खाएं ये हरी सब्जी, ब्लड शुगर से लेकर मोटापा भी होगा कंट्रोल

एक स्टडी के अनुसार, जो लोग नियमित 20 ग्राम तक चौलाई की सब्जी खाते हैं उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में सहायता होती है।

Benefits of Amaranth in Diabetes: डायबिटीज में हेल्दी डाइट ही वह तरीका है जिससे ब्लड शुगर लेवल को हमेशा और आसानी से अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। सर्दियों के मौसम में तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच डायबिटिक्स को अपना शुगर लेवल मैनेज (managing sugar level in winter season) कर पाना मुश्किल हो जाता है और वे इसकी वजह से काफी परेशान भी रहते हैं। वहीं, सर्दियों में धूप की कमी, कसरत करने से आलस करने और कई बार अधिक मात्रा में मीठा या फैटी फूड्स खाने से भी डायबिटीज से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए, ठंड में लोगों को सावधानी के साथ अपनी डाइट फॉलो करनी चाहिए और साथ ही ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो उनका वजन बढ़ने से रोकें और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने का काम करें। ऐसी ही एक सब्जी है चौलाई जिसे अमरंथ (Amaranth) भी कहा जाता है। इस लेख में पढ़ें डायबिटीज में चौलाई खाने के फायदे (Chaulai khane ke fayde) और इस पौष्टिक सब्जी के सेवन के तरीकों के बारे में। ( amaranth health benefits in diabetes)

क्यों है चौलाई डायबिटिक्स के लिए फायदेमंद? (Is amaranth good for diabetics)

चौलाई या अमंरथ एक प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी है। यह सर्दियों के मौसम में पायी जाती है। चौलाई की हरी पत्तियों में कई एंटी-डायबिटीक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन की प्रक्रिया और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में सहायता करते हैं। चौलाई में विटामिन सी के अलावा प्रोटीन और कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये सभी तत्व डायबिटीज के लक्षणोंको कंट्रोल करने में सहायता करते हैं।

चौलाई की सब्जियां हरे और लाल रंग की होती हैं और इस सब्जी के सूखे बीज भी खाए जाते हैं। चौलाई के सूखे सफेद बीजों को राजगीरा के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल लड्डू, मिठाइयां, खीर और अन्य प्रकार की डिशेज बनाने के लिए किया जाता है। एक स्टडी के अनुसार, जो लोग नियमित 20 ग्राम तक चौलाई की सब्जी खाते हैं उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में सहायता होती है। इसके साथ ही चौलाई की सब्जी खाने से ये फायदे भी मिल सकते हैं-

चौलाई खाने से वेट लॉस (green vegetables for weight loss) होता है और मोटापा नहीं बढ़ता।

हार्ट हेल्थ के लिए भी चौलाई एक अच्छा फूड है और यह कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का रिस्क कम करता है।

कम करता है। चौलाई की सब्जी खाने से इम्यून पॉवर (Foods that boost immune power) बढ़ती है और बीमारियों का रिस्क कम होता है।

डायबिटीज में कैसे करना चाहिए चौलाई का सेवन (ways to include Rajgira and Amaranth leaves in diabetes diet)

चौलाई की हरी पत्तियों की सब्जी बनाकर आप डायबिटीज के मरीजों को खिला सकते हैं।

चौलाई के पत्तों को आटे के साथ मिलाकर इसकी रोटी बनायी जा सकती है।

इसी तरह चौलाई के सूखे बीज या राजगीरा के दानों (Rajgira seeds) को रातभर के लिए पानी में भिगोएं और अगले दिन इन बीजों को चबाकर खाएं।

भीगे हुए राजगीरा (soaked rajgira seeds) को अन्य सब्जियों का साथ मिलाकर भी पकाया जा सकता है।