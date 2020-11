Side Effects of Eating too much Orange in Hindi: सर्दी के मौसम में संतरा (Orange) खूब मिलता है। संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है और इस फल के सेहत लाभ भी कई होते हैं। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए संतरा खाना हेल्दी हो सकता है, क्योंकि विटामिस सी युक्त चीजों के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। संतरा में कैलोरी की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे खाने से वजन भी नहीं बढ़ता है। लेकिन, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दिन में 4-5 संतरा खा जाएं। जिस तरह संतरा खाने के फायदे (Orange benefits in hindi) होते हैं, उसी तरह से इसके अधिक सेवन से सेहत को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जानें, संतरा अधिक खाने से आपकी सेहत को क्या नुकसान (Orange Side effects in hindi) हो सकते हैं। Also Read - सर्दियों में सीजनल फ्लू, कफ-कोल्ड से बचाने के साथ ही इम्यूनिटी भी बूस्ट करेंगे ये 7 विंटर फूड्स, डायट में करें शामिल

संतरा अधिक खाने के नुकसान (Side effects of Orange in hindi)

1 संतरा में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर से भरपूर फलों और सब्जियों के अधिक सेवन से आपको पेट संबंधित समस्याएं जैसे अपच, पेट में ऐंठन, दस्त हो सकता है। बेशक, फाइबर से कब्ज की समस्या दूर होती है, लेकिन अधिक फाइबर इनटेक से डायरिया भी हो सकता (santre ke nuksan in hindi) है।

2 संतरा एसिडिक होता है, इसलिए इसके अधिक सेवन आपको पेट और सीने में जलन उत्पन्न हो सकता है।

3 हद से ज्यादा संतरा खाने से आपके दांत खराब हो सकते हैं। दांतों को सुरक्षा देने वाली एनेमल परत को नुकसान पहुंच सकता है। संतरे में एसिड अधिक होता है। यह दांतों के एनेमल में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलकर रिएक्शन करते है। इससे दांत धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं।

संतरा खाने के फायदे (Orange Benefits in hindi)

इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी से भरपूर संतरा खा सकते हैं।

संतरा खाने से वजन कम होता है।

मुंह में छाले नहीं होते हैं।

कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव होता है।

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है।

बुखार होने पर संतरा खाने या इसका जूस पीने से अच्छा महसूस होता है।

संतरे में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी त्वचा के मुंहासों को कम करता है।

बालों को मजबूत और झड़ने से बचाता है संतरा, क्योंकि इसमें आयरन होता है।

संतरे में मौजूद फाइबर शुगल लेवल को कम करता है। टाइप 2 डायबिटीज में संतरा जरूर खाएं।

संतरे में विटामिस सी मोतियाबिंद की समस्या से बचाकर आंखों को हेल्दी रखता है।

