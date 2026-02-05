सहजन का सूप पीने से क्या होता है? जानें इसे बनाने की आसान सी विधि

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Benefits of drumstick soup in winter : सहजन, जिसे ड्रमस्टिक कहा जाता है, सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों से लेकर जड़ों तक, हर एक सिरा काफी फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों से बना सूप सर्दी के मौसम में काफी लाभकारी होता है। दरअसल, इस मौसम में हर किसी की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दी-खांसी का होना काफी आम बात होती है। ऐसे में अगर आप सर्दियों में सहजन की पत्तियों का सूप पीते हैं, तो इम्यूनिटी को बहुत तेजी के साथ बूस्ट करता है। खैर, इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में सहजन का सूप पीने से कौन-कौन से फायदे मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं।
सहजन की पत्तियों का सूप नियमित रूप से पीने से इम्यूनिटी मज़बूत होती है, क्योंकि पत्तियों में नेचुरली विटामिन C, आयरन और प्लांट एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। मौसमी थकान से बचाने, खांसी और सर्दी को दूर करने के लिए ये पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा, यह सूप पेट के लिए काफी हल्का होता है, इसलिए यह सर्दियों की शाम में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए परफेक्ट होता है।
सहजन का सूप पाचन और पेट के स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी फायदेमंद होता है। दरअसल, सर्दी के मौसम में मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पाचन बिगड़ सकता है। ऐसे में फाइबर से भरपूर सहजन की पत्तियों का सूप पीने से पाचन बेहतर होता है। अगर आप त्योहारों के खाने के बाद होने वाले भारीपन या मौसमी थकान को दूर करना चाहते हैं, तो यह हल्का सूप जरूर पिएं।
सर्दी के मौसम में धूप न मिलने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमीहो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी लो रहती है। ऐसे में आप आयरन से भरपूर सहजन का सूप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व कम एक्टिविटी वाले सर्दियों के दिनों में भी एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मदद करते हैं।
सहजन का सूप लिवर के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। दरअसल, अक्सर कुछ भी खा लेने के बाद बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सहजन का सूप फायदेमंद होता है।
ताजी सहजन की पत्तियों से बना सहजन का सूप भारतीय घरों में बनने वाला एक विंटर-फ्रेंडली ड्रिंक है। आइए आपको इसकी विधि बताते हैं-
एक बर्तन में तेल या फिर घी गर्म करें और फिर इसमें जीरा डाल दें। अब इसमें कटा हुआ प्याज और लहसुन डालें। इन्हें तब तक भूनें, जब तक कि ये ब्राउन न हो जाएं। अब इसमें सहजन की फली, हल्दी, काली मिर्च और नमक डालें। फिर इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। अब इन सभी चीजों को पानी डालकर 10-12 मिनट तक अच्छे धीमी आंच में पकाएं। अब हल्का सा मैश करें और नींबू का रस डालकर परोसें। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। सर्दियों में इसे गर्मा-गरम पिएं।
