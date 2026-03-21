गर्मी में बेल का शरबत पीने से क्या होता है? जानें, घर पर बनाने की रेसिपी

Woodapple Drink Recipe : बेल का शरबत पीने से स्वास्थ्य को कई फायदे हो सकते हैं। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी क्या है और इससे होने वाले फायदे?

गर्मी में बेल का शरबत पीने के फायदे क्या हैं?

Wood Apple Drink Benefits : गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, एक ओर यह सीजन कई तरह की खुशियां जाता है। वहीं, दूसरी ओर इसमें कई तरह की परेशानियां भी होने का खतरा रहता है, जिसमें डिहाइड्रेशन और पाचन से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं। ऐसे में इस सीजन में हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से डाइट पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्मी में कई लोग बेल का शरबत पीने की सलाह देते हैं। यह एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह हमारे शरीर में काम कर सकती है। इससे न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि कई तरह के फायदे हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको गर्मियों मे बेल का शरबत पीने के फायदों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं-

घर पर कैसे तैयार करें बेल का शरबत?

बेल का शरबत आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसके कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे-

शरीर को मिलती है ठंडक - गर्मी में अगर आप बेल का शरबत पीते हैं, तो इससे आपके शरीर को ठंडक मिल सकती है। इससे लू और हीट स्ट्रोक का भी खतरा कम हो सकता है।

पेट रहता है स्वस्थ - गर्मी में लोगों को पाचन से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा होती हैं। इस स्थिति में बेल का शरबत फायदेमंद हो सकता है। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही पेट को ठंडक मिलती है, जो गैस, अपच और कब्ज की परेशानी को दूर कर सकता है।

शरीर को रखता है हाइड्रेट - शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप बेल का शरबत पी सकते हैं। बेल के शरबत में अच्छी मात्रा में पानी होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। साथ ही इसमें ऐसे पोषक तत्व मौजूद होता है, जो आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है।

कमजोर इम्यूनिटी होगी बूस्ट - बेल में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। साथ ही बार-बार होने वाली सर्दी-जुकान की परेशानी से भी राहत मिल सकती है।

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हीट स्ट्रोक से रखे सुरक्षित - बेल के शरबत का सेवन करने से आप खुद को लू से सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ठंडा रखकर आपको हीट स्ट्रोस से बचा सकते हैं।

घर पर कैसे तैयार करें बेल का शरबत?

घर पर बहुत ही आसान तरीके से आप बेल का शरबत बना सकते हैं, जैसे-

आवश्यक सामग्री

पका हुआ बेल फल - 1

ठंडा पानी - 3–4 गिलास

चीनी या गुड़ - 3–4 चम्मच

काला नमक - 1 चुटकी

भुना जीरा पाउडर - ½ चम्मच

कुछ बर्फ के टुकड़े - वैकल्पिक

कैसे बनाएं बेल का शरबत

घर पर बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले बेल को तोड़कर इसका गूदा एक बर्तन में निकाल लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गूदे को अच्छी तरह मैश करें।

इसके बाद छन्नी की मदद से इसे छान लें, ताकि बीज और रेशे अलग हो जाएं। अब छने हुए रस में पानी, चीनी या गुड़ मिलाएं। इसके ऊपर काला नमक और भुना जीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। तैयार शरबत को गिलास में डालें और चाहें तो बर्फ मिलाकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।

गर्मी के मौसम में बेल का शरबत पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यह शरीर को ठंडक देने, पाचन सुधारने और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। अगर आप प्राकृतिक और हेल्दी ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो बेल का शरबत एक बेहतरीन विकल्प है।

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Highlights

बेल का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है।

यह आपके शरीर को हीट स्ट्रोक से बचाता है।

बेल का शरबत पीने से इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।