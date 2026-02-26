होली पर घर पर बनाएं बीटरूट शॉट्स, स्वाद और सेहत में भी है जबरदस्त

Beetroot Shorts Benefits : बीटरूट से तैयार शॉट्स का सेवन करने से न सिर्फ आपके शरीर को कई फायदे हो सकते हैं, बल्कि यह स्वाद में भी जबरदस्त होता है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी-

How to make beetroot shots : होली पर अगर आप सेहतफुल ड्रिंक्स पीना चाहते हैं, तो बीटरूट शॉट्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चुकंदर के इस शॉट्स के कई फायदे होते हैं, जो कई तरह की समस्याओं को दूर करने में कारगर होता है। बता दें कि जूस शॉट यानी वेलनेस शॉट काफी समय से चलन में है और मॉडर्न फिटनेस कल्चर में यह एक ट्रेंड भी बन गया है। यह एक छोटा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, कोल्ड-प्रेस्ड ड्रिंक है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

हालांकि, अगर आप इसमें चीनी मिलाते हैं, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफी कम हो सकते हैं, लेकिन चीनी न होने पर यह कुछ हद तक फायदेमंद होता है। खैर, यहां हम आपको बीटरूट शॉट्स के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी इसका सेवन शुरू कर देंगे। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बातचीत की है।

बीटरूट शॉट्स पीने के क्या फायदे हैं? - Health Benefits of Beetroot Shorts

बीटरूट शॉट तीन मुख्य चीजों से बनता है: चुकंदर, सेब और गाजर। ये तीनों की चीजें स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। गाजर, सेब और चुकंदर का मिश्रण आपकी कई तरह की दिक्कतों को दूर कर सकता है।

चुकंदर - चुकंदर की बात करें, तो इसमें डाइटरी नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। शरीर इन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है।

सेब - इस स्वादिष्ट फल में नेचुरल मिठास होता है, जो ड्रिंक्स को प्राकृतिक रूप से मीठा करता है। यह पॉलीफेनोल्स का भी एक अच्छा सोर्स है, जो एक प्लांट-बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट है जिसे ब्लड शुगर लेवल कम करने, दिल की बीमारी का खतरा कम करने, खून के थक्के बनने से रोकने, कैंसर से बचाने, हेल्दी डाइजेशन और दिमाग के काम को बेहतर बनाने में फायदेमंद माना जाता है।

गाजर - गाजर की बात करें, तो इसमें विटामिन ए के साथ-साथ कई तरह के एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो न सिर्फ आंखों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कई तरह की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गाजर बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट देती है, जो वैस्कुलर और इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। हालांकि, गट शॉट बनाने से खाने की चीज़ों का ज़्यादातर फाइबर कंटेंट निकल जाता है। इसलिए इस तरह के जूस शॉट को छोटे हिस्सों में पीना चाहिए। इस ड्रिंक को कभी भी पूरे खाने का सप्लीमेंट नहीं समझना चाहिए।

इन तीनों के अलग-अलग फायदों को जानकर आप समझ गए होंगे कि इसके सेवन से कई लाभ हो सकते हैं।

होली में खेलने के दौरान आपको स्टैमिना की जरूरत होती है, ऐसे में यह ड्रिंक्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। यह हार्ट और ब्लड प्रेशर की परेशानी को दूर करने में भी फायदेमंद हो सकता है। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडंट्स से भरपूर इस ड्रिंक के सेवन से आपकी स्किन पर निखार आता है। गट हेल्थ के लिए भी यह ड्रिंक काफी फायदेमंद हो सकता है।

बीटरूट शॉट बनाने की रेसिपी

आवश्यक सामग्री

एक छोटा चुकंदर, छिलका उतारकर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आधा सेब, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक छोटी गाजर, छिलका उतारकर छोटे टुकड़ों में कटी हुई पानी, जरूरत के हिसाब से

बनाने का तरीका

बीटरूट शॉट को बनाने के लिए ऊपर बताई गई चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से जूसर में डालकर जूस निकाल लें या ब्लेंड कर लें, और फिर छान लें। इस रेसिपी से लगभग 30 से 50 ml के तीन से चार छोटे शॉट बनते हैं। यह ड्रिंक ताज़ा पीने में सबसे अच्छा लगता है या इसे तीन दिनों तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।