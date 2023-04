Basmati Rice Health Benefits And Side Effects: डायबिटीज में बासमती चावल खाना है अधिक फायदेमंद, जानें क्यों साधारण चावल की तुलना में है यह बेहतर

आइए जानें सेहत के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदायक हैं ये खुश्बूदार चावल। (Basmati Rice Health Benefits And Side Effects)

Basmati Rice Health Benefits And Side Effects:खाने में लज़्ज़त की बात की जाए तो खिले-खिले बासमती चावल और उनसे बनी बिरयानी या पुलाव का दृश्य आंखों के आगे घूम ही जाता है। बासमती चावल के लम्बे दाने और मनमोहक खूश्बू हर किसी को आकर्षित करते हैं। इस खूश्बूदार चावलों का स्वाद लोगों को इतना पसंद आता है कि वे रोज़ाना इसका सेवन करते हैं वहीं कुछ लोगों के लिए बासमती चावल पचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या बासमती चावल खाने से पाचन तंत्र को कठिनाई होती है। आइए जानें सेहत के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदायक हैं ये खुश्बूदार चावल। (Basmati Rice Health Benefits And Side Effects In Hindi)

क्यों खास है बासमती चावल ?

अपनी खास महक या वास से पहचाने जाने वाले इन चावलों की खेती भारतीय उपमहाद्वीप में काफी अधिक होती है। भारतीय बासमती चावल के स्वाद को दुनियाभर में पसंद किया जाता है। इसीलिए, बासमती चावल के फायदों और पौष्टिकता की तरफ लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से कुछ ये हैं-

फाइबर

राइस प्रोटीन

फोलेट

आयरन

थायमिन

सेलेनियम

नियासिन

कॉपर

विटामिन बी6

नैचुरल अरोमा से भरपूर

चूंकि, इन चावलों में एक खास अरोमा कंपाउंड पाए जाते हैं जिन्हें 2-एसीटिल -1-पायरोलिन कहा जाता है। ये तत्व एक नैचुरल केमिकल है जो बासमती चावलों में अन्य वेरायटी के चावलों की अपेक्षा 12 गुना अधिक होती है। जिससे, पकाने पर इन चावलों से हल्की-हल्की खूश्बू आती है। इनकी महक से भोजन करने वाले व्यक्ति का मूड बूस्ट होता है और सुस्ती दूर होती है। (Basmati Rice Health Benefits And Side Effects)

डायबिटीज में सेवन के लिए सुरक्षित

बासमती चावलों को एक लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अनाज के तौर पर भी पहचाना जाता है। गौरतलब है कि लो-जी-आई फू़ड्स को डायबिटीज मरीज़ों के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि, इनके सेवन से ब्लड में ग्लूकोज़ धीमी गति से घुलता है और ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता नहीं। लेकिन, ऑर्गेनिक और पारम्परिक तरीके से साफ किए गए बासमती चावलों से ही ये फायदे प्राप्त हो सकते हैं। प्रोसेस्ड और रिफाइंड या पॉलिश किए गए चावलों के सेवन से फायदे की बजाय नुकसान होने की संभावना काफी अधिक होती है।