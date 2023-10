कोलेस्ट्रॉल व डायबिटीज का दुश्मन है चावल जैसा दिखने वाला ये देसी फूड, नवरात्रि व्रत में भी कर सकते हैं सेवन

Best food for Navratri fast: डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए नवरात्रि फास्ट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस खास फूड को शामिल करके आप नवरात्रि व्रत में भी इन बीमारियों को कंट्रोल रख सकते हैं।

Food to control diabetes and cholesterol: बहुत से ऐसे फूड्स हैं, जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन वास्तव में वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हेल्दी होते हैं। कई फूड्स तो ऐसे होते हैं, जो शरीर से कई बीमारियों को कंट्रोल करने या दूर करने में मदद करते हैं। हमारी देसी डाइट में आपको ऐसे कई फूड्स मिल सकते हैं, जो आपके लिए बेहद हेल्दी हो सकते हैं लेकिन हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस लेख मे हम आपको ऐसे ही एक बेहद खास फूड के बारे में बताने वाले हैं, जिसका सेवन करना आपके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। समा के चावल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ आपको चौंका सकते हैं। यदि आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप सिर्फ व्रत के दौरान ही नहीं बल्कि सामान्य डाइट के रूप में भी इन्हें शामिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है समा के चावल और इससे मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स। (Health benefits of barnyard in hindi)

चावल से भी हेल्दी समा के चावल

अगर आपको चावल पसंद हैं, तो आपको समा के चावल भी बेहद पसंद आने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है समा के चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। चावल के साथ तुलना करें तो समा के चावल में कम मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, साथ ही इसमें अन्य कई जरूरी पोषक तत्व भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते है और यह पेट के लिए अच्छा रहता है।

हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद

हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि वे अपनी डाइट में बार्नयार्ड मिलेट यानी समा के चावल को शामिल कर सकते हैं। समा के चावल में फैट बहुत कम मात्रा में होने के साथ-साथ फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद

सफेद चावल का सेवन करना हाई ब्लड शुगर से परेशान मरीजों के लिए अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है क्योंकि यह डायबिटीज की स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। लेकिन इसकी जगह पर समा के चावल का सेवन करना अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे भी मिलत हैं और साथ ही यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से भी रोकता है।

नवरात्रि में भी कर सकते हैं सेवन

यदि आपको कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज से जुड़ी समस्या है और आपने शारदीय नवरात्र व्रत रखे हुए हैं, तो समा के चावल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शारदीय नवरात्रि में ज्यादातर मीठी या हाई फैट वाली चीजों का सेवन किया जाता है, जो डायबिटीज व हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। लेकिन समा के चावल इसके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है और इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल व डायबिटीज के मरीज भी कर सकते हैं।

