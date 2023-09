अंडे के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, सेहत बनना तो दूर उल्टा खराब होने लगेगा आपका स्वास्थ्य

Bad food combination: कई ऐसे फूड्स हैं जिनका अंडे के साथ बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका अंडे के साथ सेवन करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

Foods you should never eat with egg: जब भी हेल्दी रहने के लिए एक अच्छी डाइट की बात आती है, तो उसमें अंडे को शामिल करने की सलाह भी दी जाती है। इसमें कोई शक भी नहीं है, अंडा प्रोटीन, कैल्शियम व ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। सही मात्रा में अगर नियमित रूप से अंडे का सेवन किया जाए तो इससे सेहत से जुड़े कई फायदे होते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार अंडे का सेवन करना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि उल्टा नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आप अंडे के साथ किसी अन्य चीज का सेवन करने लग जाएं। चलिए जानते हैं अंडे के साथ किस चीज का सेवन करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

1. अंडे के साथ चाय-कॉफी (Drinking tea coffee with egg)

अंडे के साथ कभी भी चाय या कॉफी जैसी चीजों या फिर किसी भी हाई कैफीन फूड या ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को खराब करेंगे, बल्कि ज्यादा कैफीन वाले फूड्स व ड्रिंक अंडे से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को भी कम कर देते हैं। जिससे न सिर्फ पेट में दर्द होता है, बल्कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते हैं।

2. अंडे के साथ केला (Eating banana with egg)

अंडा और केला दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स हैं और इन दोनों का ही सेवन करना स्वास्थ्य को कई फायदे प्रदान करता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते है कि अंडे और केले को एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए और ऐसा करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपने हाल ही में अंडे या फिर केले का सेवन किया है, तो कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ही दूसरी चीज का सेवन करने की सलाह दी जाती है।

TRENDING NOW

3. अंडे के साथ मिठाई (Eating Sugar foods with egg)

वैसे तो अंडे के साथ कोई मिठाई खाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यदि अंडे के साथ कोई भी हाई शुगर फूड्स खाया जाए तो यह आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं अंडे और हाई शुगर फूड्स और अंडे के सेवन के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर होना जरूरी है। वहीं यदि आप शरीर के वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम मात्रा में ही हाई शुगर फूड्स खाने की सलाह दी जाती है।

अंडे के साथ सोया प्रोडक्ट्स (Eating soya products with egg)

सिर्फ अंडा ही नहीं बल्कि कई ऐसे फूड्स होते हैं, जिनमें प्रोटीन खूब मात्रा में पाया जाता है और इनमें एक सोयाबीन व अन्य सोया प्रोडक्ट्स भी हैं। यही कारण है कि आपको अंडे व सोया प्रोडक्ट्स एक साथ न खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि शरीर में एक ही समय में ज्यादा प्रोटीन होने से शरीर में प्रोटीन अवशोषित होने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं भी हो सकती हैं।

RECOMMENDED STORIES