Bad combination of tea: चाय के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, अंदर जाते ही आपके पेट को बना देंगी बीमार

What not to eat with tea: अगर आपको भी चाय पीना पसंद है और आप अक्सर चाय के साथ कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, तो यह लेख आपके लिए जरूरी है। क्योंकि चाय के साथ कुछ चीजों का सेवन आपकी सेहत को खराब कर सकता है।

Foods not to eat with tea: चाय के शौकीन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन अलग-अलग देशों में चाय बनाने और पीने का तरीका थोड़ा अलग होता है। भारत में दूध वाली चाय को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोग को चाय के इतने शौकीन होते हैं, कि उन्हें सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ही चाहिए होती है। वहीं कुछ लोगों को चाय के साथ ही ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है, तो कुछ लोग चाय के साथ बिस्किट या रस्क लेना पसंद करते हैं। चाय के साथ लोग अपने-अपने स्वाद के अनुसार चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिनका सेवन चाय के साथ नहीं करना चाहिए। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन करना चाय के साथ नहीं करना चाहिए।

1. चाय के साथ फल (Eating fruits with tea)

चाय और फल दोनों ही अलग-अलग प्रकृति वाले फूड्स व ड्रिंक है और इसलिए इनका सेवन किसी भी स्थिति में एक साथ नहीं किया जाना चाहिए। सिट्रस फल हो या मीठे फल किसी का भी सेवन चाय के साथ नहीं किया जाना चाहिए। इनका सेवन एक साथ करना पेट को खराब कर सकता है। यदि आपको फल या चाय का सेवन किया है, तो दूसरी चीज का सेवन कम से कम 2 घंटे बाद ही करें।

2. चाय के साथ सब्जियां (Eating vegetable with tea)

जिस प्रकार चाय और फलों का कोई मेल नहीं है उसी प्रकार चाय और सब्जियों का सेवन करना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाय के साथ न तो कच्ची और न ही उबली हुई सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन दोनों ही चीजों की प्रकृति अलग-अलग होती है और एक साथ इनका सेवन करने से इसका सीधा असर सेहत पर ही पड़ता है।

3. चाय के साथ बेसन की चीजें (Eating besan foods with tea)

यदि आपको भी चाय के साथ बेसन की नमकीन या अन्य चीजें खाना पसंद है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय के साथ बेसन से बनी चीजें खाने से पेट में दर्द व पाचन से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आपने चाय पी है तो उसके सेवन के कम से कम 1 घंटे बाद ही बेसन वाली चीजों का सेवन करें।

4. चाय के साथ फ्रोजन फूड्स (Eating frozen foods with tea)

फ्रोजन फूड्स को हेल्थ के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है और इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चाय के साथ गलती से भी फ्रोजन फूड्स का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि चाय और इन फूड्स की तासीर पूरी तरह से अलग-अलग होती है और इनका एक साथ सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

5. चाय के साथ दही (Eating curd with tea)

चाय के साथ दही या फिर दही या छाछ से बने किसी भी फूड का सेवन करना आपके पेट को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। चाय और दही को गंभीर फूड मिश्रण आपके पेट के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इसका सेवन करना पेट से जुड़ी कई बीमारियां जैसे खराब पाचन, गैस बनना, ब्लोटिंग और पेट में दर्द जैसे लक्षण भी पैदा कर सकता है।

