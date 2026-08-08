मानसून में नहीं खाने चाहिए ये 5 फल-सब्जियां, वरना पड़ सकते हैं बीमार

मानसून में कुछ फल और सब्जियों पर नमी की वजह से फंगस, फफूंदी और बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में आपको ऐसे फल-सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। जानें, इनके बारे में-

Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

fruits and vegetables

बारिश का मौसम अपने साथ कई तरह की दिक्कतें लेकर आता है। इस मौसम में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसून में कोई सर्दी-जुकाम से परेशान रहता है, तो कोई मच्छर जनित बीमारियों जैसे-डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से लड़ रहा होता है। इतना ही नहीं, इस मौसम में कुछ फल और सब्जियां भी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। दरअसल, मानसून में नमी और उमस बढ़ने की वजह से कुछ फल और सब्जियों में फंगस, फफूंदी और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, ऐसे में अगर इनका ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो सकती है या वह बीमार पड़ सकता है। इसलिए मानसून में आपको ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए, जो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि मानसून में कौन-से फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए?

मानसून में न खाएं ये फल और सब्जियां

मानसून में आपको कुछ फल और सब्जियों से परहेज करना चाहिए। इन फल-सब्जियों में बैक्टीरिया, कीड़े या लार्वा हो सकते हैं, जो आपको बीमार बना सकते हैं।

1. हरी पत्तेदार सब्जियां

मानसून के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां नमी और गंदगी के संपर्क में ज्यादा रहती हैं। इसलिए इनमें कीड़े, लार्वा और हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो मानसून में तरह-तरह की बीमारियों को न्यौता दे सकते हैं। इसलिए आपको बारिश के मौसम में पालक, मेथी, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको इनका सेवन करना है, तो पकाने से पहले अच्छी तरह जरूर धोएं। मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियों को कच्चा बिल्कुल न खाएं।

brinjal vegetable

2. बैंगन की सब्जी से परहेज करें

बारिश के मौसम में बैंगन की सब्जी से बचने की सलाह दी जाती है। मानसून में बैंगन की फसल पर नमी की वजह से फंगल संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा नमी की वजह से बैंगन पर फफूंद लग जाते हैं। अगर इन फफूंद लगे हुए बैंगन का सेवन किया जाए, तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। अगर आप मानसून में बैंगन खाते हैं तो उसकी गुणवत्ता और ताजगी की अच्छी तरह से जांच जरूर करें। अगर बैंगन पर फफूंदी, सड़न या कीड़े दिखाई दें तो उसका सेवन न करें।

3. मशरूम न खाएं

मशरूम ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स मानसून में मशरूम का सीमित मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं। मानसून में नमी और उमस की वजह से मशरूम में फफूंद और बैक्टीरिया तेजी से विकसित हो सकते हैं। ऐसे में अगर इन मशरूम का सेवन किया जाए, तो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। खासकर, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, तो इस मौसम में मशरूम खाने से बचें या खाने से पहले विशेष सावधानी बरतें।

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4. तरबूज का सेवन न करें

बारिश के मौसम में आपको तरबूज खाने से भी बचना चाहिए। तरबूज गर्मियों का एक फेमस फल है, जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन, मानसून में तरबूज का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। इस मौसम में आपको कटा हुआ या लंबे समय तक बाहर रखा हुआ तरबूज नहीं खाना चाहिए, इस पर बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं जो आपको बीमार बना सकते हैं। अगर आपको तरबूज खाना है, तो ताजा और उसी समय कटा हुआ तरबूज खाएं।

5. आम न खाएं

आम भी गर्मियों का फल है और ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। लेकिन, मानसून शुरू होने के बाद आम का ज्यादा सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है। लंबे समय तक स्टोर किए गए आम में नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, ज्यादा पका हुआ या कटा हुआ आम जल्दी खराब हो सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का जोखिम बढ़ सकता है। अगर मानसून में आम खाना हो, तो ताजा और अच्छी तरह से धोकर ही खाएं।

Disclaimer: मानसून में आपको मशरूम, बैंगन, आम, तरबूज और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल, मानसून में ज्यादा नमी की वजह से इन फल और सब्जियों में फंगस और बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं, जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि, ऐसा कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक निर्देश नहीं है कि आपको मानसून में इन फलों या सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। किसी भी फल या सब्जी को खाने से पहले उसकी गुणवत्ता और ताजगी को जरूर जांच लें।