रमजान में रोजा रखने के बाद भी बढ़ रहा है वजन! इफ्तारी में न करें इन फूड्स का सेवन

क्या इफ्तारी में आप फास्ट फूड्स आदि भी जमकर खाते हैं? अगर हां, तो इनसे आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए आपको इस मौके पर अपने खान-पान का विशेष ध्यान देना चाहिए।

Iftari Diet Tips in Hindi: रमजान का महीना इबादत, सब्र और आत्मअनुशासन का प्रतीक है। इस महीने में दुनियाभर के मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिनभर बिना खाए-पिए रहने से वजन कम होना चाहिए। लेकिन, हैरानी की बात है कि कई लोगों का वजन रमजान के दौरान बढ़ने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है- इफ्तारी में खान-पान से जुड़ी गलत आदतें। अगर रोजा रखने के बावजूद आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको इफ्तार के समय कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, जो वेट गेन का कारण बनते हैं और एसिडिटी को भी बढ़ाते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशिन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं रमजान में वजन बढ़ने पर क्या करना चाहिए?

1. तले हुए फूड्स न खाएं

इफ्तार में आपको तले हुए खाद्य पदार्थों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इन चीजों को खाने से आपको एसिडिटी तो बनेगी ही, वजन भी बढ़ने लगेगा। इफ्तार की थाली में समोसा, पकोड़े, फ्राइड रोल और चिप्स जैसी चीजों को शामिल करने से बचें। ये डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, जिनमें अत्यधिक तेल का उपयोग किया जाता है और इनमें कैलोरी अधिक मात्रा में होती है।

अगर दिनभर खाली पेट रहने के बाद अचानक से तला हुआ हैवी खाना खाएंगे, तो यह खाना फैट के रूप में स्टोर होने लगता है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

2. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें

रोजा खोलते समय कई लोग इफ्तार की थाली में मीठे पेय पदार्थ शामिल करते हैं। इसमें कई लोग घर पर बनी स्मूदी, शेक और शर्बत शामिल करते हैं। वहीं, कुछ लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। इन पेय पदार्थों से शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन इनमें शुगर ज्यादा होती है जिससे वजन तेजी से बढ़ सकता है। मीठे पेय पदार्थों से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। इसके बजाय, आपको नारियल पानीया सादा पानी पीना चाहिए।

3. मैदा से बनी हुई चीजें न खाएं

रोजा खोलने के लिए इफ्तार की थाली में मैदा से बनी हुई चीजों को शामिल न करें। कई लोग इफ्तारी में पिज्जा, बर्गर, नान, सफेद ब्रेड और मैदे से बने अन्य खाद्य पदार्थ शामिल कर देते हैं, जो वजन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। इन चीजों का सेवन करने से गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके बजाय, आप मल्टीग्रेन रोटी, ब्राउन राइस या ओट्स जैसे फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन कर सकते हैं।

4. अत्यधिक मीठी डेजर्ट्स न खाएं

इफ्तार के बाद ज्यादातर लोग जलेबी, गुलाब जामुन, खीर, शाही टुकड़ा जैसी मिठाइयां खाना पसंद करते हैं। इनमें फैट और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इनका सेवन ज्यादा मात्रा में करने से बचना चाहिए। रोजाना एक महीने तक हाई फैट और कैलोरी लेने से आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। इनका सेवन करने से वजन बढ़ता है, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है, तो आप फल या खजूर आदि खा सकते हैं।

You may like to read

वेट कंट्रोल में रखने के लिए इफ्तार में क्या खाएं?

वजन नियंत्रित रखने के लिए आप इफ्तार में इन चीजों का सेवन कर सकते हैं।

Add The HealthSite as a Preferred Source

आप खजूर और पानी पीकर रोजा खोल सकते हैं।

फल और सलाद का सेवन करना भी फायदेमंद होता है।

इफ्तार में दाल या पनीर जैसे प्रोटीन स्रोत लें।

इफ्तार में मैदा के बजाय साबुत अनाज का सेवन करें।

Highlights:

इफ्तार में मैदा से बनी चीजों का सेवन न करें।

इफ्तार में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें।

इफ्तार में आपको फल और घर पर बनी चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।