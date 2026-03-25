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इन 5 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है पपीता, रोजाना खाने से बढ़ सकती हैं परेशानियां

Eating papaya side effects : पपीता स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा विकल्प है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों के लिए पपीता नुकसानदायक हो सकता है?

इन 5 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है पपीता, रोजाना खाने से बढ़ सकती हैं परेशानियां
Eating papaya side effects
VerifiedMedically Reviewed By: Kamini Sinha

Written by Kishori Mishra |Published : March 25, 2026 5:15 PM IST

Papaya side effects : गर्मी हो या फिर सर्दी, पपीता एक ऐसा फल है, जो हर सीजन में आसानी  से मिल जाता है। इसलिए हम में से कई  लोग अक्सर पपीते का सेवन करते हैं। यह पाचन के लिए काफी अच्छा भी माना जाता है। इसके सेवन से कई तरह की परेशानियां  दूर हो सकती हैं।  यह बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉयड्स का एक अच्छा स्रोत है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में असरदार साबित हो सकता है। वहीं, पपीता के अलावा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी कई गंभीर समस्याएं जैसे- डेंगू, प्लेटलेट्स कम होने जैसी स्थितियों में किया जाता है। ऐसे में पपीता कई  मायनों में आपके  लिए हेल्दी हो सकता है।  लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए पपीता का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। जी हां,  अगर आप बिना सोचे समझे पपीता खा रहे हैं, तो एक बार ठहर जारिए। कहीं ये आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं? आइए  जानते हैं  किन लोगों के  लिए पपीता का सेवन नुकसानदेह (papita khane ke nuksan ) हो सकता है? आइए इस विषय के बारे में डायटीशियन कामिनी से विस्तार से जानते हैं-

गर्भवती महिलाएं न खाएं पपीता

अधिकतर हेल्थ एक्सपर्ट  पपीता न खाने की सलाह देते हैं। क्योंकि पपीते के बीज, जड़ें और पत्तियों का रस भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल, कच्चे पपीते में लेटेक्स की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। ऐसे में पपीते का सेवन करने से मना किया जाता है।

पेट खराब होने पर न खाएं पपीता

पपीता फाइबर का काफी अच्छा सोर्स है। ऐसे में कब्ज से परेशान लोगों के  लिए यह काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका पेट खराब यानि दस्त की परेशानी है, तो ऐसे में पपीता का काफी अधिक सेवन घातक हो सकता है। दरअसल, पपीते के छिलके में लेटेक्स होता है, जो पेट में जलन पैदा कर सकता है। इसे साथ ही पेट में दर्द और बेचैनी की परेशानी हो सकती है। फल में मौजूद फाइबर मल के साथ मिलकर दस्त का कारण भी बन सकता है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है।

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लो ब्लड शुगर में न खाएं पपीता

हाई ब्लड शुगर रोगियों  के लिए पपीता काफी हेल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर काफी कम रहता है, तो ऐसे में पपीता का सेवन अधिक न करें। अगर आप पपीता खाना चागते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें। मुख्य रूप से अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और दवाएं ले रहे हैं, तो  ऐसे में किसी भी चीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर  की  सलाह लें।

एलर्जी का  कारण बन सकता है पपीता

कुछ लोगों को पपीते में मौजूद पॉलेन से कुछ एलर्जी हो सकती हैं। इसके रिएक्शन से स्किन में सूजन, चक्कर आना, सिरदर्द, रैशेज और खुजली जैसी परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए अगर आपको पपीता खाने के बाद एलर्जी होती है, तो इसका कभी भी सेवन न करें।

सांस से जुड़ी परेशानी

कुछ लोगों को पपीते में मौजूद एंजाइम पपेन से एलर्जी होती  है, जिसकी वजह से उनको सांस से जुड़ी परेशानी हो सकतीहै। इसका काफी अधिक सेवन करने से अस्थमा, कंजेशन और घरघराहट जैसी सांस की अलग-अलग बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको पहले से किसी तरह की एलर्जी है, तो पपीता का सीमित मात्रा में ही सेवन करें।

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Highlights

  • पपीता स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी हो सकता है।
  • गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से मना किया जाका है।
  • कुछ लोगों को पपीता खाने से एलर्जी हो सकती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More