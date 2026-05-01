क्या मार्केट में मिलने वाले ग्लूकोज ड्रिंक्स सच में एनर्जी के लिए अच्छा ऑप्शन है?

Energy Drinks At Home: अप्रैल और मई के महीनों में थकान व सुस्ती महसूस होना आम बात है और उसके लिए आपको मार्केट से ग्लूकोज ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर पर ही एनर्जी ड्रिंक्स बनाकर पी सकते हैं।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 1, 2026 8:55 AM IST

Image credits by: are glucose drink good for energy or not (this image was generated by chatgpt)

Are Glucose Drink Healthy on Not: गर्मियों के मौसम में अक्सर थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है और यह कोई बीमारी नहीं बल्कि गर्मी के प्रति हमारे शरीर का एक रिएक्शन होता है। ऊपर से गर्मी के कारण हमारा कुछ न कुछ ठंडा पीने का मन करने लगता है। शरीर को ठंडक देने के लिए और सुस्ती व थकान दू करने के लिए हम अक्सर, ग्लूकोज ड्रिंक्स ट्राई करते हैं। मार्केट में बहुत से अलग-अलग फ्लेवर वाले और बेहद टेस्टी ग्लूकोज ड्रिंक्स मिल जाते हैं, जिनकी प्रमोशन इस तरह से की होती है कि पीते ही बॉडी एनर्जी से भर जाएगी और सारी गर्मी भाग जाएगी। वैसे तो गर्मियों में ग्लूकोज ड्रिंक एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन साथ में यह भी सझना होगा कि क्या मार्केट में मिलने वाले सारे ग्लूकोज ड्रिंक्स वास्तव में हेल्दी होते हैं? अगर आप भी मार्केट से अक्सर ऐसे ग्लूकोज ड्रिंक्स लेकर पी लेते हैं तो आपको पहले ये लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको इन ड्रिंक्स से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी मिलेगी।

शुगर है तो हेल्दी कैसे?

सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट में मिलने वाले ग्लूकोज ड्रिंक्स में अगर शुगर है, तो वे हेल्दी कैसे हो सकते हैं। हालांकि, शुगर शरीर को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता है, अगर उसे लिमिट में लिया जाए तो। लेकिन इन ग्लूकोज ड्रिंक्स में कितनी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह तो लेबल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए अगर आप अगली बार कोई ग्लूकोज ड्रिंक लेते हैं, तो पहले उसका लेबल पढ़ लें।

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फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव

मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर ग्लूकोज ड्रिंक्स अलग-अलग तरह के फ्लेवर और फूड कलर के साथ आते हैं, जो कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात इन ग्लूकोज ड्रिंक्स में अलग-अलग तरह के प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर और बनाते समय अलग-अलग तरह के केमिकल व गैसों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इन ड्रिंक्स को हेल्दी कंसीडर नहीं किया जा सकता है।

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कुछ टाइम के लिए एनर्जी

यह सच है कि ये ग्लूकोज ड्रिंक्स पीने के बाद आपको कुछ समय के लिए फ्रेश और एनर्जाइज्ड महसूस होता है, लेकिन यह सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है। ये ग्लूकोज ड्रिंक पीने के बाद आपकी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको एनर्जी महसूस होती है और यह शुगर लेवल जितनी तेजी से शरीर में बढ़ता ही उतनी ही तेजी से कम हो जाता है, जिके कारण फिर से सुस्ती और थकान महसूस होती है।

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क्या सारे ग्लूकोज ड्रिंक्स अनहेल्दी हैं?

ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छी क्वालिटी के ग्लूकोज ड्रिंक्स में सभी चीजों को बैलेस्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिनका लिमिट में उपयोग करना सही हो सकता है। लेकिन ये ड्रिंक्स नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए नहीं बल्कि खास मौके पर इस्तेाल करने के लिए होते हैं, जैसे खेल-कूद के दौरान या फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी के कारण थकान या चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा हो।

होममेड एनर्जी ड्रिंक्स

घर पर भी आप कई नेचुरल ड्रिंक्स बना सकते हैं, जो आपको हाइड्रेट रखेंगे, बॉडी को अंदर से ठंडा रखेंगे और स्टेबल एनर्जी भी देंगे जैसे नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ आदि। घर पर इन नेचुरल चीजों को का इस्तेमाल किया जाता है, सकता है जिनसे आपको विटामिन, प्रोबायोटिक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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